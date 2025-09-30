Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ludotekako izen-ematea zabalik, urriak 2 arte. UDALA

Zumaia

Ludotekan izena emateko epea bihar amaituko da

Gaurtik hilaren 3ra arte zerbitzua aurrez aurre ezagutzeko ate ireki saioak egingo dituzte

Sara Utrera

ZUMAIA.

Asteartea, 30 iraila 2025, 20:30

Ludotekan izena emateko epea bihar, urriak 2, amaituko da, eta gaurtik hilaren 3ra bitartean zerbitzua aurrez aurre ezagutzeko ate ireki saioak egingo dituzte.

Ludoteka 6-12 urte bitarteko haurrentzat zerbitzua da. Ez da eskola, baina jostailu eta jolasaren bidez haurraren nortasuna garatzea helburu duen zerbitzu hezitzailea da, eta umeek zuzeneko arreta jasotzen duten lekua.

Gaurtik aurrera egongo da zabalik Ludoteka, astelehenetik ostiralera 17:00etatik 19:30era. Lehen hiru egunetan, urriaren 1etik 3ra, ate irekiak egingo dituzte. LudoKeta zerbitzua, berriz, hilaren 10ean hasiko da martxan. Haur bakoitzak astean bi egunetan joan ahal izango du Ludotekara. Guztiek aukera berdinak izan ditzaten, zozketa bidez zehaztuko dira egunak; lehentasunak izen-emate orrian adierazi ahal izango dira. Zumaian erroldatutako haurrek izango dute lehentasuna; gainerakoek urriaren 6tik aurrera eman ahal izango dute izena.

Ikasturtearen inguruko xehetasunak: https://zumaia.eus/eu/albisteak/info-ludoteka-eusk2025-2026.pdf.

Izen-ematea

Izen-emate epea urriaren 2ra bitartean egongo da zabalik. Izena emateko, urteko kuota ordaintzea eta beharrezko agiriak aurkeztea derrigorrezkoa izango da. Hiru aukera egongo dira horretarako: dokumentuak (pdf formatuan) ludoteka@zumaia.eus. helbide elektronikora bidali; paper guztiak sobre batean sartuta Ludotekako buzoian laga; edo aurrez aurre Ludotekan bertan. Izen-emate orria ondorengo estekan descarga daiteke: https: //zumaia.eus/eu/albisteak/ izen-emateko-orria-eusk-2025-2026.pdf.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ludotekan izena emateko epea bihar amaituko da

Ludotekan izena emateko epea bihar amaituko da