Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zumaia

Cambios en la circulación en Larretxo hoy y mañana debido a los trabajos de asfaltado

S. U.

Zumaia.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Hoy y mañana se establecerán cambios en la circulación en Larretxo para que finalicen los trabajos de asfaltado del cruce. Estos trabajos están relacionados con la construcción del ascensor de Itzurunbidea y las intervenciones de la última fase de mejora de la accesibilidad en el entorno. El nuevo ascensor unirá Itzurunbidea con la parte alta de Larretxo a través de tres paradas y mejorará notablemente la movilidad del barrio y la accesibilidad. Tras los trabajos de asfaltado realizados la semana pasada, ahora se pulirá la carretera, se colocará la imprimación y se realizarán las labores de pintado.

Con las obras del ascensor ya en su fase final, el Ayuntamiento ha decidido renovar el cruce de Larretxo y los pasos peatonales, atendiendo a la petición de varios vecinos, y teniendo en cuenta lo recogido en el Plan de Movilidad.

Y es que la estrechez de las aceras y la ubicación de algunos aparcamientos generaban dificultades a los peatones y, en casos graves, a los vehículos de los servicios de emergencia, por lo que estas actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad y accesibilidad del barrio.

Durante los trabajos relacionados con el asfaltado se establecerán los siguientes recorridos alternativos: para acceder a Hondargain y al barrio de Larretxo, habrá paso de doble sentido por la calle San Telmo, regulado mediante semáforos de obra. Y para acceder a Itzurunbidea 6–16, habrá paso de doble sentido por el camino peatonal de Itzurunbidea, también regulado mediante semáforos de obra. Por otro lado, los accesos a los garajes y aparcamientos privados de la zona afectada estarán limitados mientras duren las obras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cambios en la circulación en Larretxo hoy y mañana debido a los trabajos de asfaltado