Cambios en la circulación en Larretxo hoy y mañana debido a los trabajos de asfaltado

S. U. Zumaia. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Hoy y mañana se establecerán cambios en la circulación en Larretxo para que finalicen los trabajos de asfaltado del cruce. Estos trabajos están relacionados con la construcción del ascensor de Itzurunbidea y las intervenciones de la última fase de mejora de la accesibilidad en el entorno. El nuevo ascensor unirá Itzurunbidea con la parte alta de Larretxo a través de tres paradas y mejorará notablemente la movilidad del barrio y la accesibilidad. Tras los trabajos de asfaltado realizados la semana pasada, ahora se pulirá la carretera, se colocará la imprimación y se realizarán las labores de pintado.

Con las obras del ascensor ya en su fase final, el Ayuntamiento ha decidido renovar el cruce de Larretxo y los pasos peatonales, atendiendo a la petición de varios vecinos, y teniendo en cuenta lo recogido en el Plan de Movilidad.

Y es que la estrechez de las aceras y la ubicación de algunos aparcamientos generaban dificultades a los peatones y, en casos graves, a los vehículos de los servicios de emergencia, por lo que estas actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad y accesibilidad del barrio.

Durante los trabajos relacionados con el asfaltado se establecerán los siguientes recorridos alternativos: para acceder a Hondargain y al barrio de Larretxo, habrá paso de doble sentido por la calle San Telmo, regulado mediante semáforos de obra. Y para acceder a Itzurunbidea 6–16, habrá paso de doble sentido por el camino peatonal de Itzurunbidea, también regulado mediante semáforos de obra. Por otro lado, los accesos a los garajes y aparcamientos privados de la zona afectada estarán limitados mientras duren las obras.