Berdintasun Sailak Hezkidetza Mahaiko kide izateko gonbita luzatu du

ZumaiaBerdintasun Sailak Hezkidetza Mahaiko kide izateko gonbita luzatu du
S.U.
ZUMAIA.
Astelehena, 8 abendua 2025, 20:14
Hezkidetza Mahaia sortu dute Zumaian, harremanak edo harremantzeko moduen inguruko kezkei irtenbide bat topatzeko. Hainbat ekintzen bidez egunerokotasunean ematen diren egoerei modu kolektibo eta ikuspegi zabalago batetik erantzutea da helburua.
Mahaia zer den azaltzeko, Berdintasun sailak bideo bat zabaldu du udalaren webgunean zer den azaltzeko (https://zumaia.eus/ eu/udala/sailka/berdintasuna/hezkidetzamahaia).
Bide hau elkarrekin egiteko gonbitea luzatu dute Berdintasun sailetik. Parte hartu nahi duten zumaiarrek ondorengo formularioa bete dezakete: https: //form.jotform.com/253202904857054.