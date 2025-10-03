Aprobado el convenio relativo a la construcción de VPO en Torreaga

S.U. ZUMAIA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Se ha aprobado de forma definitiva el convenio relativo a la construcción de viviendas del protección oficial en Torreaga, en el pleno extraordinario celebrado el jueves. Se trata del convenio entre el Ayuntamiento de Zumaia y la empresa Sukia Eraikuntzak, S.L., que regulará con carácter definitivo el sorteo y la adjudicación de las 46 viviendas de protección oficial, 17 trasteros y garajes que se construirán en el área 12 de Torreaga. La Corporación Municipal aprobó por unanimidad la aprobación definitiva.

Ahora, el siguiente paso será la publicación de la convocatoria oficial. Será entonces cuando las personas interesadas en participar en el sorteo de estas viviendas puedan inscribirse. Si los plazos se cumplen tal y como están previstos, la inscripción se abrirá a mediados de octubre. El Ayuntamiento de Zumaia informará a la ciudadanía en tiempo y de forma adecuada.

Parcela de terreno Mendiaraiz

En el pleno también se abordó un segundo tema: la aprobación de la modificación de créditos para la adquisición de la parcela de terreno en la que se encontraba la empresa Mendiaraiz. El Ayuntamiento de Zumaia pretende acondicionar la zona de aparcamiento destinada a los vecinos de la zona. Los trabajos se realizarán en los próximos meses.