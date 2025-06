Abierta la primera convocatoria de ayudas para aprender euskera

Sara Utrera zumaia. Lunes, 30 de junio 2025, 20:26 Comenta Compartir

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento ha informado sobre las ayudas para los cursos de euskera, que se podrán solicitar en la primera convocatoria hasta el 30 de julio para los cursos de octubre a junio. Se subvencionará los cursos ordinarios, los intensivos, los de internados (o barnetegis) así como los de autoaprendizaje. Se beneficiarán de dichas subvenciones los zumaiarras que hayan realizado estos cursos, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas: asistencia mínima del 80% y empadronamiento en Zumaia.

A las personas desempleadas se les abonará el 100% del coste del curso realizado y el resto de solicitantes obtendrán una ayuda máxima del 75 %.

Los alumnos y alumnas que hayan superado algún nivel de HABE (o equivalente) durante el curso 2024/2025, deberán presentarse a la convocatoria de subvenciones de HABE de 2025, ya que a quienes hayan cursado y acreditado los niveles A1-A2-B1-B2 –mediante exámenes o habiendo superado en el euskaltegi la prueba de nivel B de dominio– les corresponde esa ayuda, no la del Ayuntamiento. No obstante, en el caso de que no reciban la ayuda de HABE, podrán solicitar la del Ayuntamiento en la segunda convocatoria.

Quienes superaron el año pasado la prueba de nivel B1 o B2 en el euskaltegi, pero no el examen, y recibieron la subvención de HABE, no podrán solicitar otra vez esa ayuda, aunque hayan aprobado este año el examen. En esos casos se podrá recibir la ayuda del Ayuntamiento.

Quienes hayan cursado y superado los niveles C1 y C2 tendrán derecho a percibir de HABE 150 y 100 euros, respectivamente, siendo la subvención del Ayuntamiento de Zumaia complementaria a la que conceda HABE. En el nivel C1 se exceptúan las personas nacidas en 1995 o posteriormente, quienes pueden recibir 700 euros por parte de HABE.

Por otra parte, el plazo para solicitar las ayudas de HABE finalizará el 4 de agosto. Se pueden presentar gastos de los dos últimos cursos, por lo que se puede completar la ayuda del Ayuntamiento del año pasado, en el caso de que no se recibiera el 100%. HABE pondrá en marcha una segunda convocatoria el 1 de septiembre y se podrán solicitar las ayudas hasta el 3 de noviembre.

Documentación a presentar

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: hoja de solicitud debidamente cumplimentada; documento acreditativo de haber abonado el importe del curso; documento acreditativo de asistencia a más del 80% de las clases del grupo, expedido por el propio euskaltegi o centro de estudios; alta de tercera persona interesada (o certificado de titularidad de la cuenta bancaria); y justificante de la presentación de la solicitud para la convocatoria de subvenciones de HABE de 2025 (solo para las personas que hayan superado un nivel o aprobado la correspondiente evaluación).

Las solicitudes deberán presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o telemáticamente en la sede electrónica de www.zumaia.eus.

La cantidad máxima que el Ayuntamiento subvencionará por solicitante será de 600 euros para los cursos de octubre a junio y de 200 euros para los cursos de julio a septiembre. El plazo para solicitar las ayudas en la segunda convocatoria será del 8 de septiembre al 10 de octubre.

El texto completo de la convocatoria y el resto de la documentación están disponibles en la sección de 'Subvenciones' del sitio web municipal. Para cualquier consulta pueden contactar con el Servicio de Euskera (943 86 50 25-109 o euskaratxanpan@zumaia. eus).