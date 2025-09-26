Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A partir de ahora estará prohibido fumar en la playa de Zarautz. MORQUECHO

Zarautz aprueba la ordenanza que prohíbe fumar en la playa

La nueva norma contempla multas de hasta 500 euros en las infracciones más leves y de hasta 3.000 euros en los casos más graves

Iraitz Vázquez
Claudia Turiel

Iraitz Vázquez y Claudia Turiel

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El Pleno del Ayuntamiento de Zarautz aprobó este jueves la ordenanza que prohíbe fumar en la playa y se convierte así en la primera localidad ... vasca en transformar en ley lo que hasta ahora era solo una recomendación. Tal y como ya informó este periódico el pasado mes de agosto, la luz verde ha llegado después de que la norma recibiera un total de cinco reclamaciones. El acuerdo se alcanzó por unanimidad después de que se sumaran los 12 votos del equipo de Gobierno (EAJ-PNV y PSE) y nueve de la oposición (EH Bildu). La norma entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG).

