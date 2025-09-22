Proyección del documental 'Isiltasunetik munduari begira', este miércoles en el Modelo

Este miércoles, día, 24, a las 18.00 horas en Modelo aretoa, tendrá lugar una proyección especial con la proyección del documental 'Isiltasunetik munduari ... begira', un trabajo que narra la convivencia entre el oído y el silencio a través de un viaje por Marruecos de dos personas de Tolosaldea.

La película está protagonizada por la lizartzarra Itziar Agirrebarrena Beldarrain y el tolosarra Enrike Zeberio Berger, ambos sordos desde su nacimiento. Se trata de una crónica sobre el viaje a Marruecos que realizaron en Semana Santa con la ayuda del viajero tolosarra Josu Iztueta.

El bullicio en la plaza Jamaa el Fna de Marrakech, la calma en la cordillera del Atlas, el silencio y la paz del desierto de Merzouga... Es un viaje lleno de contrastes, pero, ¿cómo es el mundo sin sonido para los dos protagonistas?

El audiovisual trata más aspectos, como la convivencia entre personas sordas y personas con oído, el trabajo de mediación de intérpretes, la experiencia con miembros de la comunidad sorda de Marruecos... ¿Cómo se comunica la persona que no puede escuchar? ¿Qué querría oír quien no lo puede hacer? ¿Qué no querría oír quien puede hacerlo?

En palabras de sus protagonistas, el objetivo principal del documental es, además de relatar el viaje, poner a cada oyente en la piel de las personas sordas y hacer sentir lo que sienten. En el viaje la convivencia entre oyentes y sordas ha sido posible gracias a varias intérpretes del lenguaje de signos, porque de lo contrario esos dos mundos no se podrían entender con tanta facilidad.

El viajero Josu Iztueta explica que este trabajo le ha permitido «conocer otro mundo». Conoció a Enrique e Itziar con 21 años, cuando tenían 7 y 8, respectivamente; «vinieron sus padres y madres preguntándome si les podría dar clases de gimnasia y psicomotricidad; 40 años después, hemos hecho un viaje juntos y hemos conocido otra forma de vivir de su silencio. Queremos mostrar a la sociedad cómo miran el mundo desde el silencio», señala.

Posterior tertulia

Tras la proyección en el Modelo, que será con la entrada gratuita para toda la gente interesada, se celebrará una tertulia en la que estarán presentes el propio Josu Iztueta junto a Itziar Agirrebarrena, con Amagoia Osinalde como intérprete de signos.