Nuevo panel informativo en el Jardín de Polinizadores del humedal de Irita

La concejala responsable del Anillo Verde Azul, la socialista Gloria Vázquez, ha presentado el nuevo panel informativo instalado en el Jardín de Polinizadores del ... humedal de Irita recuperado hace dos años dentro del Anillo Verde Azul.

El Jardín de Polinizadores, que cuenta también con un hotel de insectos, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los insectos polinizadores, fundamentales para la reproducción de las plantas y, por tanto, para la vida en el planeta. «Sin la labor de las abejas, mariposas, escarabajos o mariquitas, muchas especies desaparecerían», recuerda la concejala. «Proteger a los polinizadores es proteger la vida», subraya.

Durante la visita, Gloria destacaba también la importancia de respetar el ciclo reproductor de las plantas, permitiendo su floración y favoreciendo así la alimentación de estos insectos. «Para ello, es necesario reducir los cortes de hierba a lo largo del año, algo esencial para mantener la biodiversidad urbana».

El Anillo Verde Azul se consolida así como una estructura verde referente en la conservación y mejora de los espacios naturales del municipio, impulsando proyectos que combinan la educación ambiental, la protección de la biodiversidad y la implicación ciudadana en el cuidado del entorno.

Para conocer el panel colocado, no hay más que darse un paseo por el humedal de Irita.