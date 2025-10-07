Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Etxenike e Iruin en la interesante charla que mantuvieron sobre la ciencia en el Modelo. ETXEBERRIA

Zarautz

En marcha el nuevo curso de la asociación cultural Kostan Elkartea

El presidente de DICP Pedro Miguel Etxenike y el catedrático en Ciencias Químicas Yanko Iruin participaron en la jornada inaugural de este martes en el Modelo

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Martes, 7 de octubre 2025, 20:31

La charla ofrecida por el presidente de Donostia International Physics Center (DIPC) Pedro Miguel Etxenike y el catedrático en Ciencias Químicas Yanko Iruin, abrió ... un nuevo curso de la asociación cultural Kostan Elkartea en el Cine Modelo. Antes de esta primera charla, tuvo lugar la proyección del documental 'El secreto de la naturaleza' que recorre la vida y obra de Etxenike en torno a la ciencia, preguntándose qué es y en qué consiste. La proyección del documental sirvió como punto de partida para el coloquio posterior que mantuvo con Yanko Iruin, ante las 146 personas que acudieron al acto. Yanko preguntó a Etxenike sobre su vida y su impresionante carrera profesional y al final del acto los asistentes tuvieron oportunidad de aclarar dudas con los dos invitados.

