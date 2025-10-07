En marcha el nuevo curso de la asociación cultural Kostan Elkartea

La charla ofrecida por el presidente de Donostia International Physics Center (DIPC) Pedro Miguel Etxenike y el catedrático en Ciencias Químicas Yanko Iruin, abrió ... un nuevo curso de la asociación cultural Kostan Elkartea en el Cine Modelo. Antes de esta primera charla, tuvo lugar la proyección del documental 'El secreto de la naturaleza' que recorre la vida y obra de Etxenike en torno a la ciencia, preguntándose qué es y en qué consiste. La proyección del documental sirvió como punto de partida para el coloquio posterior que mantuvo con Yanko Iruin, ante las 146 personas que acudieron al acto. Yanko preguntó a Etxenike sobre su vida y su impresionante carrera profesional y al final del acto los asistentes tuvieron oportunidad de aclarar dudas con los dos invitados.

Este curso 57 conferencias

Este curso se cumplen ya 19 años de Kostan Elkartea, con un amplio programa que este 2025-2026 ofrecerá 57 conferencias, que se desarrollarán, como ya es habitual, los martes y jueves en las salas del Modelo y del Antoniano, en euskera y castellano, desde este mes de octubre hasta el mes de mayo. Kostan Elkartea cuenta este año con 206 socios que tienen la oportunidad de acudir a todas las charlas organizadas. Para participar en las actividades es necesario ser socio.

Los temas tratados serán diversos y abarcan áreas como las Ciencias de la Tierra, el Espacio y la Naturaleza, la Medicina y la Salud, la Música, la Literatura, el Arte, el Cine, La Criminología, la Geopolítica, la Filosofía, las Técnicas de transformación personal y creatividad, la Historia, la Sociología y la experiencia personal etc...

Los cursos organizados son de lo más diversos y tras la intervención ayer de Pedro Miguel Etxenike e Yanko Iruin; mañana, jueves, el catedrático en Derecho internacional Privado Juanjo Álvarez pronunciará la conferencia 'Crisis de la democracia o crisis del buen gobierno' en su clase de derecho. El 14 de octubre anuncian una charla sobre literatura con el escritor Aingeru Epaltza. Para el 16 de octubre esperan a Jexus Mari Mujika, licenciado en Filosofía y Geografía e Historia, quien hablará sobre filosofía. El día 21, la Ertzaintza ofrecerá información sobre la ciberseguridad, los peligros y el uso adecuado de internet. En este primer trimestre también se abordarán otros temas como la ciencia con Mikel Abadia; sociedad con Elisabet Arrieta; salud con el doctor J.M. Etxaniz... Los temas programados son unos cuantos más, muy interesantes todos ellos.

Las actividades de Kostan Elkartea no se limitan a las conferencias, también están previstas excursiones, paseos o marchas por la naturaleza relacionadas con las charlas, asistencia a los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, visitas a edificios, bibliotecas o archivos e incluso a facilitar libros de lectura, en euskera y castellano, de las personas ponentes o en relación con ellas.

Como dice el lema de Kostan Elkartea, 'Nunca es tarde para aprender'. En este sentido, tienen cabida en la asociación todas las personas con inquietudes y ganas de emplear una parte de su tiempo libre en actividades culturales y formativas. La asociación está dirigida al colectivo de personas mayores de Zarautz y de la comarca de Urola Kosta que demandan aprendizaje y formación permanente, personas interesadas en un crecimiento y desarrollo personal e interrelación, evitando de esta manera situaciones de soledad y aislamiento.