Alfonso Guillo y sus músicos forman el grupo Alguillo&Alkimistak y actuarán este viernes la Munoa.

Zarautz

Llega el Festival Adarretatik, con nueve conciertos programados

Las calles y plazas de Zarautz se llenarán de música de calidad durante el fin de semana, comenzando este viernes con las tres primeras actuaciones

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El festival Adarretatik, que arranca este viernes ya en su octava edición, llenará durante todo el el fin de semana las calles de Zarautz ... de música. Un año más, el festival ofrecerá música de calidad, llena de diversidad, con nueve conciertos programados, dirigidos a todas las edades, géneros y públicos, con la entrada gratuita a todos los conciertos.

