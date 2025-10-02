Llega el Festival Adarretatik, con nueve conciertos programados

El festival Adarretatik, que arranca este viernes ya en su octava edición, llenará durante todo el el fin de semana las calles de Zarautz ... de música. Un año más, el festival ofrecerá música de calidad, llena de diversidad, con nueve conciertos programados, dirigidos a todas las edades, géneros y públicos, con la entrada gratuita a todos los conciertos.

Las actuaciones se dividirán entre Musika Plaza, Munoa, las calles del centro y un concierto en la cafetería Surtidor. La música negra dominará la programación del festival: rhythm & blues, soul, funk, jazz, swing, pero también, von música pop, rock 'n &roll, una pizca de música electrónica..., brindando la oportunar de actuar tanto al talento local, con la participación asimismo de diferentes grupos nacionales y alguno internacional.

Para empezar, Telmo Trenor

El programa de esta edición comenzará este viernes, de 18.30 a 20.00 horas en Musika Plaza con Telmo Trenor, reconocido DJ, locutor de radio y productor musical de Donostia. Amante incondicional de la música negra, destacando el Hip Hop, R&B, Soul, Funk... Estos estilos están muy presentes en sus composiciones, pero son solo una pequeña parte del riquísimo abanico sonoro que maneja y que podrán disfrutar todas aquellas personas que se acerquen a Musika Plaza.

Alguillo eta Alkimistak

El segundo concierto del día será a cargo del grupo Alguillo eta Alkimistak, de 22.00 a 23.15 horas en la Munoa, proyecto liderado por el veterano músico Alfonso Guilló (Elgoibar, 1953). El grupo trabaja diversos estilos musicales, como el rhythm & blues y los ritmos afro-latinos. Alfonso Guilló, con dieciséis años, formó parte del grupo Expresión Sonora (1969-1971). En 1971 comenzó a cantar rock en euskera, a componer sus propias canciones y fue uno de los fundadores del grupo Koska. En la década de los 70 grabó dos discos con el grupo progresivo Koska. En 2013, Ruper Ordorika grabó la canción 'Garraztasuna' de Koska. En 2016, la discográfica Elkar reeditó los dos discos de Koska en un solo CD. En 2018 se incorporó al grupo Leok'k y participó en la grabación del tercer disco de la banda. Aunque continúa en ese grupo, últimamente su proyecto más personal es Alguillo & Alkimistak, en cuya creación está inmerso. En el otoño de 2024 publicó el primer trabajo de este proyecto, titulado 'Burua makurtu gabe'. A lo largo de este 2025 están ofreciendo algunos conciertos, y el que presentarán en el festival de música Adarretatik de Zarautz será muy especial. A Alfonso Guillo, voz principal y bajo, le acompañarán: Silvia Hernández (voz), Eider Varela (voz), Ane Ugalde (voz), Jesús Aramberri (teclados), Luis F. Llavori (guitarra), además de los zarauztarras Txeles Albizu (percusión) y, David Gorospe (batería).

Olana Liss

Para cerrar el programa de este primer día, a partir de las 23.30 horas podremos disfrutar en la Munoa de la música de Olana Liss y de su grupo. De ascendencia africana y extremeña, Olana Liss es una artista con una voz inconfundible: profunda, sensual y poderosa. Su autenticidad y su particular estilo 'Afromeño' la han convertido en una pionera en la escena española, revitalizando la música afroamericana en castellano con identidad propia. Desde sus inicios en la escena de su Cáceres natal, Olana ha sido reclamada por artistas de renombre como Gecko Turner, la legendaria Jeanette, Piruchi Apo o Freedonia, entre otros. Su presencia en escenarios nacionales e internacionales, grabaciones de estudio, festivales y programas de TV han consolidado su posición como una de las voces más versátiles y cautivadoras de la escena. Le acomparánen el escenario: Jorge Luengo (bajo), Sergio V. Camino (guitarra), Óscar de la O (percusión), además de los zarauztarras Ander Zulaika (batería) y, Antxon Sarasua (teclados).

Lo de hoy no es más que el aperitivo del fin de semana, con cuatro conciertos más para este sábado (Mogumbo Brass Band, Javier Sun, Micky&The Buzz y, Rambalaya), cerrando el festival el domingo con las actuaciones de Ana Minguez y Donosti Lindy Hop, además del concierto de Nuria Culla.