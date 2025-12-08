Fin de semana negro en Asti con doble derrota por 0-3 para los chicos

Con la llegada del puente de diciembre, los aficionados tenían este fin de semana doble ración de fútbol en casa, en el campo municipal de ... Asti, donde el sábado jugaba el Tercera Federación, y el domingo lo hacía el juvenil de Liga Nacional.

Dos jornadas interesantes de cara a sumar puntos para tratar de salir de la situación complicada que viven ambas escuadras en la tabla clasificatoria, pero todo salió al revés.

El primero en jugar ante sus aficionados era el Tercera el sábado, con un Zarautz que recibía al Alavés C. Ya de entrada el aspecto del campo era bastante desalentador. Pocos seguidores, en un fin de semana de puente que no animaba demasiado a acudir a Asti y menos cuando el partido coincidía con el que jugaba casi a la misma hora la Real Sociedad, precisamente con el Deportivo Alavés en Mendizorroza.

Entre esos pocos aficionados que se encontraban en el campo se pudo escuchar una frase que luego se vio reflejada en el campo, «ojo que viene un filial de Primera y eso influye el los arbitrajes» comentaba un zarauztarra medio en broma medio en serio.

No estuvo desacertado el seguidor, ya que hubo un par de jugadas decisivas que el colegiado vio favorables a los intereses visitantes. La primera en el minuto 51 de la segunda mitad cuando Alex Agirrezabal era empujado lo suficiente cuando se elevaba para blocar un balón lo que le impedía hacerse con él y permitía al delantero vitoriano marcar el segundo de la tarde a puerta vacía.

El árbitro no interpretó falta en esa acción pero sí lo hizo en una jugada posterior en la que también hubo un ligero contacto de un jugador local con el portero rival que no le dejó capturar el esférico que terminó en la red sin que subiera al marcador de Asti.

Cierto es que para cuando llegó esa primera jugada decisiva el Alavés ya se había adelantado en la primera mitad en un error de la zaga zarauztarra pero la segunda mitad solo había comenzado y los zarauztarras peleaban por igualar la contienda.

Como en otras ocasiones, el Zarautz buscó reducir la ventaja lo que aprovechó el equipo visitante para materializar el tercero. En la clasificación son antepenúltimos con 12 puntos, los mismos que el Zamudio. El domingo juegan en Santurtzi con un rival que está a un solo punto. Ganar allí sería una gran noticia para los zarauztarras.

En situación parecida se encuentra el juvenil de Liga Nacional que también perdió el domingo en Asti por 0-3 con en Danok Bat, lo que le coloca con solo dos equipo por detrás y empatado con el Hernani con 13 puntos. El sábado juegan con el Arratia (Urbieta-Igorre, 18.15). Los vizcaínos llevan una buena racha que deberían romper los nuestros.