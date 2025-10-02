La escritora Luisa Etxenike recibirá este sábado el Premio Mario Onaindia

Mario Onaindia Fundazioa organiza, como todos los años en su recuerdo, unos encuentros, este año en su XXII edición, con dos jornadas en Zazpi ... kultur aretoa (Kale Nagusia 21), comenzando este viernes y finalizando el sábadoal mediodía.

Así, este viernes a las 19.00 horas, Felipe Juaristi, director de la revista 'Grand Place,' presentará el último número de la revista, dedicado a la cultura vasc. Por su parte, el sábado, a las 12.00 horas, se entregará el Premio Mario Onaindia a la esritora donostiarra Luisa Etxenike, con la presencia de la propia viuda de Onaindia, Esozi Leturiondo.

El año pasado el premio fue para otra mujer, para la periodista Genoveva Gastaminza y hace dos años lo recogió la cineasta Ana Murugarren. «Llevamos varios años premiando a mujeres comprometidas, como es el caso de Luisa Etxenike, Premio de Literatura Vasca en el año 2009 y a su vez nombrada por el gobierno francés Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. «Le concedemos el premio, además de por haber alcanzado la excelencia en su trabajo, por ser una mujer comprometida y activa en la defensa de las libertades, en los derechos de la mujer ...», señala el periodista Gorka Landaburu.

Antes del premio, la conferencia de esta tarde girara el torno al último número de la revista 'Grand Place', dedicado a la cultura vasca. El propio director, el escritor Felipe Juaristi, hablará sobre los objetivos de la revista y particularizará en este último número que tiene 273 páginas y cuenta con 23 colaboradores. «Tenemos suscriptores, con socios que reciben el número en sus domicilios, además de repartirlo en todas las bibliotecas de Euskadi ... Sacamos dos números cada año y este último hace el número 23», explica Alberto Aguirrezabal, alma mater del proyecto.