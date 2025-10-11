Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

EAJ-PNV denuncia la «irresponsabilidad» de EH Bildu en la gestión del turismo

«Es un motor económico y social importane, y no puede estar en manos de quienes pierden subvenciones»

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

EAJ-PNV Urola Kosta ha denunciado la «irresponsable actuación» de Jon Arozena (EH Bildu), presidente de la Mancomunidad de Urola Kosta, en el ámbito turístico. ... Según han explicado, su cambio de criterio a la hora de contratar un técnico ha provocado la pérdida de una subvención de 50.000 euros.

