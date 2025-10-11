EAJ-PNV denuncia la «irresponsabilidad» de EH Bildu en la gestión del turismo

ZarautzEAJ-PNV denuncia la «irresponsabilidad» de EH Bildu en la gestión del turismo
«Es un motor económico y social importane, y no puede estar en manos de quienes pierden subvenciones»
Zarautz
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45
EAJ-PNV Urola Kosta ha denunciado la «irresponsable actuación» de Jon Arozena (EH Bildu), presidente de la Mancomunidad de Urola Kosta, en el ámbito turístico. ... Según han explicado, su cambio de criterio a la hora de contratar un técnico ha provocado la pérdida de una subvención de 50.000 euros.
Tras recordar que en mayo, al presentar la marca Kosta Berdea, anunció que el 'primer paso' sería contratar a un/a técnico/a de turismo, han lamentado que ahora haya decidido dejar sin efecto esa contratación.«Esta decisión unilateral supone una clara contradicción y, además, tiene una consecuencia grave: se ha perdido la subvención de 50.000 euros que la Diputación Foral de Gipuzkoa había asignado para este objetivo», han señalado.
El PNV considera que Arozena y EH Bildu «no solo no han cumplido la palabra dada públicamente, sino que han dejado en evidencia que no pueden ocuparse seriamente de un sector estratégico para la comarca. Renunciar a la contratación del/de la técnico/a de turismo ha supuesto paralizar proyectos compartidos, debilitar el contenido de la marca Kosta Berdea y poner en entredicho la credibilidad de la Mancomunidad», señalan.
«Exigimos explicaciones claras a Jon Arozena y a EH Bildu, y les reclamamos un compromiso firme para que errores tan graves no se repitan. Lo tenemos claro: mientras EH Bildu esté en el gobierno, Urola Kosta seguirá perdiendo oportunidades y recursos».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión