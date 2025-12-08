Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñigo Mutio no da con la clave de la victoria. AMAXKAR

Zarautz

Las chicas de Liga Vasca tampoco puntúan en Azkoitia ante Anaitasuna

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

Las jugadoras de Iñigo Mutio se desplazaban el sábado por la mañana a Azkoitia para jugar en Txerloia con el Anaitasuna. Una buena ocasión para traerse algo de la salida y disfrutar del resto del puente, pero no fue posible.

Pronto se adelantaron las locales con un gol en el minuto 8 de partido. El revés no afectó demasiado a las nuestras que buscaron la portería rival hasta que en el minuto 29 de esa primera mitad Aiora Garro igualaba el partido y con ese resultado de igualdad se llegaba al descanso.

En la segunda mitad hubo alternativas para ambas delanteras pero quien se llevó el gato al agua fueron las azkoitiarras que marcaban el segundo en el 78 de partido. Todavía quedaba partido pero todos los intentos visitantes fueron baldíos.

Con esta derrota la situación clasificatoria sigue siendo muy preocupante. Son las últimas con 5 puntos. Ugao y Lakua las preceden con 7, 8 tiene Bizkeneskak y 9 Añorga. Todavía faltan tres partidos para acabar la primera vuelta. Hay margen pero deben reaccionar. El sábado juegan en Asti Txiki con Bilbao Artizarrak.

