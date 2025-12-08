Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Zarautz

Charla sobre 'machosfera' y extrema derecha en la Emakumeen Etxea mañana

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

Emakumeen Etxea acogerá mañana miércoles, a las 18.30, la charla titulada 'Machosfera, masculinización y extrema derecha'.

En los últimos años han surgido diversas comunidades online conocidas como 'machosfera', espacios donde se difunden discursos antifeministas, misóginos y ultraconservadores que apelan a la supuesta 'crisis de la masculinidad'. Estas narrativas, impulsadas por youtubers, influencers y figuras mediáticas, no solo influyen en la construcción de identidades masculinas, sino que también se entrelazan con los discursos y estrategias de la extrema derecha global.

La sesión será impartida por Leire Padilla López, de la entidad EKUA, una organización de mujeres que trabaja por la igualdad, la prevención y la participación social desde una perspectiva feminista.

Durante la charla, se analizará cómo funciona esta red de contenidos digitales, qué mensajes transmite y por qué resulta especialmente atractiva para determinados sectores de la juventud, poniendo el foco en los vínculos entre los discursos masculinos reaccionarios y el auge de la extrema derecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charla sobre 'machosfera' y extrema derecha en la Emakumeen Etxea mañana