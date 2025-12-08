Charla sobre 'machosfera' y extrema derecha en la Emakumeen Etxea mañana

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Emakumeen Etxea acogerá mañana miércoles, a las 18.30, la charla titulada 'Machosfera, masculinización y extrema derecha'.

En los últimos años han surgido diversas comunidades online conocidas como 'machosfera', espacios donde se difunden discursos antifeministas, misóginos y ultraconservadores que apelan a la supuesta 'crisis de la masculinidad'. Estas narrativas, impulsadas por youtubers, influencers y figuras mediáticas, no solo influyen en la construcción de identidades masculinas, sino que también se entrelazan con los discursos y estrategias de la extrema derecha global.

La sesión será impartida por Leire Padilla López, de la entidad EKUA, una organización de mujeres que trabaja por la igualdad, la prevención y la participación social desde una perspectiva feminista.

Durante la charla, se analizará cómo funciona esta red de contenidos digitales, qué mensajes transmite y por qué resulta especialmente atractiva para determinados sectores de la juventud, poniendo el foco en los vínculos entre los discursos masculinos reaccionarios y el auge de la extrema derecha.