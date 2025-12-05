Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Ane Sarrionaindia de Amenabar junto a Ismael Etxarri y David Etxebarria con el diseño del nuevo maillot del Eulen Amenabar. Jira Bira

Zarautz

Amenabar se suma a Eulen en el maillot del equipo ciclista zarauztarra Jira Bira

A partir de enero los equipos masculino y femenino del Jira Bira llevarán ambos nombres en sus equipaciones

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

El equipo ciclista aficionado, Jira Bira, ya prepara con mimo la temporada 2026 tras una año de grandes resultados deportivos. En el ciclismo, la aportación ... de las empresas es fundamental para poder salir a las carreteras y de cara al año venidero, Jira Bira acaba de informar que sumará a un nuevo patrocinador junto al ya tradicional Grupo Eulen.

