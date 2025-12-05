Amenabar se suma a Eulen en el maillot del equipo ciclista zarauztarra Jira Bira

El equipo ciclista aficionado, Jira Bira, ya prepara con mimo la temporada 2026 tras una año de grandes resultados deportivos. En el ciclismo, la aportación ... de las empresas es fundamental para poder salir a las carreteras y de cara al año venidero, Jira Bira acaba de informar que sumará a un nuevo patrocinador junto al ya tradicional Grupo Eulen.

Se trata de la empresa de construcción Amenabar que en Zarautz viene colaborando con el deporte desde hace ya muchos años.

El equipo ciclista ha querido «dar una calurosa bienvenida a Amenabar, que será nuestro segundo nombre en nuestras equipaciones. A partir de enero el equipo se denominará EULEN AMENABAR».

La incorporación de Amenabar junto a Grupo Eulen es una grata noticia para el equipo zarauztarra de cara a 2026

Amenabar es una compañía familiar con ADN guipuzcoano y presencia en toda la península, con proyectos de referencia tanto en su área constructora como promotora.

Desde su fundación en 1981, ha hecho realidad el sueño de más de 30.000 familias.

En la actualidad, cuenta con 6.452 viviendas en desarrollo y 70 promociones activas en el País Vasco, Cantabria, Madrid y Andalucía.

Más allá de los números, lo que define a Amenabar es un modelo de negocio único, basado en la innovación, la sostenibilidad y el diseño como pilares fundamentales. La empresa controla cada etapa del desarrollo de sus proyectos gracias a su modelo 360º, mediante el cual el proceso constructivo se realiza íntegramente con recursos propios: constructora propia, equipos técnicos, canteras, fábrica de muebles, entre otros.

Este enfoque no solo garantiza el cumplimiento de los plazos y los más altos estándares de calidad, sino que también permite ofrecer resultados de éxito adaptados a las necesidades presentes y futuras de sus clientes. Todo ello se refleja en proyectos emblemáticos que destacan por su diseño y por su impacto cultural y social.

Desde Eulen «queremos dar la bienvenida a Amenabar y les esperamos con los brazos abiertos junto a nosotros en las carreras».

Nuevas incorporaciones

En el apartado meramente deportivo, Eulen Amenabar sigue trabajando para la temporada 2026 y en sus dos formaciones, masculina y femenina, va incorporando a nuevos corredores y corredoras.

Por ejemplo se han incorporado cinco corredoras que este año son juveniles para ir preparando el equipo para el futuro.