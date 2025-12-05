Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Zarautz tiene por delante importantes proyectos para seguir afrontando sus retos de futuro.

Zarautz

Para 2026 Zarautz contará con un presupuesto de 52.520.229 euros

La aprobación inicial de las cuentas para el próximo año contó en el Pleno extraordinario con el apoyo de EAJ-PNV y PSE-EE, y el voto en contra de EH Bildu

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

Comenta

El Pleno extraordinario celebrado este jueves, 4 de diciembre, ha dado la aprobación inicial a los presupuestos del Ayuntamiento de Zarautz para el año ... 2026. La propuesta contó con el apoyo de los grupos municipales EAJ-PNV y PSE-EE y el voto en contra de EH Bildu. El concejal de Hacienda y Finanzas, Iker Basurko (EAJ-PNV), ha señalado que «como es necesario, estos presupuestos dan continuidad al trabajo que llevamos haciendo en los últimos años y siguen dando respuesta a las necesidades de los y las zarauztarras».

