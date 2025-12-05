Para 2026 Zarautz contará con un presupuesto de 52.520.229 euros

El Pleno extraordinario celebrado este jueves, 4 de diciembre, ha dado la aprobación inicial a los presupuestos del Ayuntamiento de Zarautz para el año ... 2026. La propuesta contó con el apoyo de los grupos municipales EAJ-PNV y PSE-EE y el voto en contra de EH Bildu. El concejal de Hacienda y Finanzas, Iker Basurko (EAJ-PNV), ha señalado que «como es necesario, estos presupuestos dan continuidad al trabajo que llevamos haciendo en los últimos años y siguen dando respuesta a las necesidades de los y las zarauztarras».

Así, para el próximo año el Ayuntamiento de Zarautz contará con un presupuesto de 52.520.029,82 euros, el cual no es comparable con el aprobado el año pasado ya que en esta ocasión las inversiones de funcionamiento habitual y aquellas que se deben afrontar con más premura van incluidas en el presupuesto.

«Este año tenemos que seguir cumpliendo con lo marcado por el Plan Económico Financiero, pero ello no supone ningún cambio en la práctica, ya que el equipo de gobierno sigue adelante con los proyectos de su Plan de Legislatura», añade Basurko

Las partidas más importantes del presupuesto seguirán siendo las destinadas al Departamento de Recursos Humanos con 15.047.000 euros (28,84%); Departamento de Obras, Infraestructuras y Servicios con 19.452.220 (37,28%), así como seguirá teniendo un peso específico importante el Departamento de Servicios Sociales (8,04%) con casi 4.200.000 euros. Luego ya vendrían Seguridad Ciudadana con 2.501.500 (4,8%) y Deportes con 2.410.870 euros (4,6%).

Inversiones estratégicas

Este próximo 2026, el Ayuntamiento de Zarautz seguirá acometiendo inversiones estratégicas para mejorar sus servicios e infraestructuras. Entre las inversiones más destacadas para el próximo ejercicio se encuentran la rehabilitación del convento de Santa Klara, la nueva estación de autobuses de Zarautz, el proyecto Urban Klima para el Malecón y Munoa, la compra de terrenos para la ampliación de las instalaciones deportivas de Asti o las pistas de pádel de Asti.

«Este año se seguirán afrontando inversiones importantes para seguir cumpliendo con lo prometido para esta legislatura. De momento se incluyen en presupuesto algo más de 11 millones de euros para inversiones, y una vez cerrado el ejercicio 2025 veremos con que remanente podemos contar para estudiar el acometer alguna inversión adicional sin perder de vista la estabilidad financiera del Ayuntamiento», señala el concejal de Hacienda y Finanzas.

La portavoz del grupo municipal EAJ-PNV, Garbiñe Oiarbide, ha destacado la 'ambición y prudencia' de estos presupuestos. «Es ambicioso porque apuesta firmemente por dar respuesta a las necesidades de hoy y mañana de los y las zarauztarras. Pero esas apuestas no las hacemos de cualquier manera, sino que las hacemos con prudencia, tras un trabajo serio en todos y cada uno de los departamentos para que los gastos del Ayuntamiento sean lo más eficientes posibles».

«Se trata además de un presupuesto alineado con nuestro compromiso estratégico, orientado a dar continuidad al trabajo que venimos realizando desde 2015, con el Plan Estratégico Zarautz 2030 como eje y orientado al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Mandato», ha explicado Oiarbide. «El trabajo realizado en la última década ha tenido resultados. La mejora generalizada que ha experimentado nuestra localidad ha tenido una incidencia directa en la calidad de vida de los y las zarauztarras y este es un presupuesto elaborado con el objetivo de seguir por el mismo camino también hasta el final de la legislatura».

El PSE-EE, también contento

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Inaxio Illarramendi (PSE-EE), se ha mostrado contento con estos presupuestos: «En lo que respecta a nuestros departamentos, en Medio Ambiente daremos por finalizado el proyecto del Arboretum. También acabaremos planes como el mapa del ruido en este 2026 y, con ello, tomar las medidas necesarias para garantizar el descanso y la calidad de vida de la ciudadanía. El Anillo Verde Azul mantiene 100.000 euros para proteger la biodiversidad de Zarautz, impulsar la sensibilización ambiental y restaurar cuanto antes el mirador de Santa Bárbara».

En cuanto a las inversiones del departamento de Deportes, «realizaremos dos obras de gran importancia: las nuevas pistas de pádel de Asti y la modificación del campo de fútbol. Esto permitirá a los clubes de fútbol de Zarautz entrenar adecuadamente. Además, seguiremos apostando por eventos deportivos que llenen de vida Zarautz, algo necesario no sólo en verano, sino también fuera de temporada».

«Hemos aumentado un 4,7% el presupuesto de Igualdad para la Casa de las Mujeres. Este impulso nos permitirá consolidar este ámbito para atender a las víctimas de violencia machista, reducir la discriminación contra las mujeres y avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres», concluye Illarramendi.