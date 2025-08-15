Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Herriko bi traineruak animatzeko, zaleen presentzia handia espero da gaur eta bihar Zarautzen. ETXEBERRIA

Orio

Zarauzko Ikurriña garesti egoten da, baina saiatuko dira

Gizonezkoen traineruak bere aukerak izango dituela dirudi eta emakumeak ere bandera lortzeko borrokan egotea espero da

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:54

Orainartean aurtengo denboraldian bederatzi bandera eta ikurriña irabaziak izanagatik, Orio Orialkik gehiago nahi du eta asteburu honetan Zarauzka lortzen saiatuko dira; hori da helburua, gaur eta biharko estropadetan denboraldian zehar erakusten ari diren arraunketa mantendu eta Zarauzko Ikurriña eskuratu; normalean 'garesti' egoten den ikurriña da; gizonezkoek 2017tik ez dute lortu, baina, aurtengoan borrokan egoteko moduan direla dirudi; orainarteko erregulartasuna erakusten badute, irabazteko moduan dira. Palmaresean, gizonezkoek 11 aldiz irabazi dute eta ea 12. ikurriña lortzen duten.

Orio Orialkiko emakumeek, bestalde, lau aldiz dute lortua Zarauzko Ikurriña, azkena 2022 urtean. Arraun Lagunak eta Tolosaldea arerio gogorrak dituzte, baina ahaleginak egingo dituzte.

Zaleen presentzia handia espero da etxe ondoan herriko bi traineruak animatzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  7. 7 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  8. 8 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  9. 9 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  10. 10 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zarauzko Ikurriña garesti egoten da, baina saiatuko dira

Zarauzko Ikurriña garesti egoten da, baina saiatuko dira