Urola Kostako Udal Elkarteak badu Berdintasun Plana

OrioUrola Kostako Udal Elkarteak badu Berdintasun Plana
Ikuspegi feminista ahalik eta gehien txertatzeko helburuarekin onartu da lehen plan hau
Antxon Etxeberria
ORIO.
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:10
Urola Kostako Udal Elkarteak, aho batez, onartu du Berdintasunerako I. Barne Plana; erakundearen kudeaketan eta egituran ikuspegi feminista ahalik eta gehien txertatzeko helburuarekin, erakundeko langileei eragin diezaieketen genero desberdintasunak murriztu nahi dira.
Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakaria pozik agertu da emandako urratsarekin; Ion Arozenaren hitzetan, «Udal Elkartearen helburuetako bat da inguruaren garapena eta jasangarritasuna, eta hori ezin da ulertu emakumeen eta gizonen arteko berdintasunik gabe. Gizartearen esparru guztietan da ezinbestekoa, baina, erakunde publikoak eredugarriak izan behar dugu erantzukizun horren aurrean».
Aurretiaz egindako diagnostiko batean du abiapuntua plan honek, diagnostiko horri esker detektatu ahal izan baitira Udal Elkartearen indarguneak eta hobetzeko arloak emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez.
Orain onartu den planak aurrera begira jartzeko bokazioa dauka, eta 2028 bitartean bertan jasotzen diren ekintzak egikaritzen joango dira. Hori horrela, arreta berezia jarriko zaio lantaldearen trebakuntzari, zaintza eta kontziliazio erantzunkidea lortzeari edota lan eremu osasungarria izateari.
Udal Elkartearen kasuan, barne izaerako plana bada ere, Udal Elkarteak ematen dituen zerbitzuen artean daude ingurumenaren, enplegu zein garapen ekonomiko sozialaren sustapena, eta horrek ahalmen handia eman dio erakundeari tokiko komunitatean eragiteko. Enpresekin, pertsonekin eta prestakuntza-jardueren antolaketarekin zuzenean lan egiten duenez, posizio estrategikoa du berdintasuna sustatzeko, bai lan-esparruan, bai jendarte esparruan. Eragin-gaitasun horrek funtsezko eragile bihurtzen du erakundea hainbat sektoretan berdintasun- eta sentsibilizazio politikak sustatzeko. Plan honek, gainera, irismen zabala izatea du helburua, sexuan eta generoan oinarritutako egiturazko desberdinkeria jartzen du erdigunean.
