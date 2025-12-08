Orio Arraun Elkartearentzat eta zaleentzat egun ederra

OrioOrio Arraun Elkartearentzat eta zaleentzat egun ederra
Astelehena, 8 abendua 2025, 20:15
Denboraldi berria prestatzen dagoeneko arraunlariak lanean hasi diren honetan, uretako lehen entrenamenduak barne, Orio Arraunketa Elkarteko zaleek banderen bedeinkapena ekitaldian parte hartzeko aukera izan zuten atzo eguerdian, elizan egin zen bedeinkapenarekin eta ondorengo bazkariarekin. Giro bikainarekin, azken hiru urteetan arraun elkarteak eskuratutako 70 banderak eta koroa herritarrei erakutsi zitzaizkien, mundu guztia jakitun banderak ez dituztela oparitzen eta prestaketa lan handia dagoela atzean banderak irabazi ahal izateko.