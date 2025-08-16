Inscripción abierta para la escuela de balonmamo de Eragin

Eragin, el club de balonmano de Orio, tiene abierto el plazo para su escuela de balonmano. Quienes deseen iniciarse en los equipos de más pequeños ... del club, deberán inscribirse antes del 30 de septiembre. La convocatoria está dirigida a los nacidos entre 2014 y 2017.

Los entrenamientos que tendrán lugar a partir de septiembre tendrán diferentes horarios según el nivel. Por ejemplo, los alumnos de 6.º de Primaria entrenarán todos los miércoles, de 17.30 a 18.30, en Zaragueta o en el polideportivo Karela. Los alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria, por otro lado, deberán entrenar todos los jueves, de 17.30 a 18.30, en Zaragueta o en el polideportivo Karela, ya se informará más adelante al respecto.

Eragin cuenta con una estructura consolidada de balonmano femenino, con equipos desde las categorías más txikis hasta la edad sénior.