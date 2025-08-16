Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los equipos de la cantera de Eragin eskubaloi kluba. ERAGIN

Orio

Inscripción abierta para la escuela de balonmamo de Eragin

La convocatoria está dirigida a los nacidos entre 2014 y 2017

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37

Eragin, el club de balonmano de Orio, tiene abierto el plazo para su escuela de balonmano. Quienes deseen iniciarse en los equipos de más pequeños ... del club, deberán inscribirse antes del 30 de septiembre. La convocatoria está dirigida a los nacidos entre 2014 y 2017.

