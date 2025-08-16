Inscripción abierta para la escuela de balonmamo de Eragin

OrioInscripción abierta para la escuela de balonmamo de Eragin
La convocatoria está dirigida a los nacidos entre 2014 y 2017
Orio
Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37
Eragin, el club de balonmano de Orio, tiene abierto el plazo para su escuela de balonmano. Quienes deseen iniciarse en los equipos de más pequeños ... del club, deberán inscribirse antes del 30 de septiembre. La convocatoria está dirigida a los nacidos entre 2014 y 2017.
Los entrenamientos que tendrán lugar a partir de septiembre tendrán diferentes horarios según el nivel. Por ejemplo, los alumnos de 6.º de Primaria entrenarán todos los miércoles, de 17.30 a 18.30, en Zaragueta o en el polideportivo Karela. Los alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria, por otro lado, deberán entrenar todos los jueves, de 17.30 a 18.30, en Zaragueta o en el polideportivo Karela, ya se informará más adelante al respecto.
Eragin cuenta con una estructura consolidada de balonmano femenino, con equipos desde las categorías más txikis hasta la edad sénior.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.