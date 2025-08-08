Las dos primeras traineras de Orio Orialki, en Galicia

OrioLas dos primeras traineras de Orio Orialki, en Galicia
Esta tarde con la regata de en Pobra do Caramiñal y mañana al mediodía en Boiro
Zarautz
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:48
Las dos primeras traineras de Orio Orialki viajan a tierras gallegas para participar en las dos regatas de este fin de semana. Esta tarde, en ... la localidad de Pobra do Caramiñal, en el suroeste de A Coruña, en un campo exigente para las tripulaciones con 3 largos y 2 ciabogas en la Euskotren Liga y 6 largos y 5 ciabogas en la Eusko Label Liga. La regata se disputará a partir de las 17:25 con las tripulaciones de la Euskotren Liga abriendo el evento y seguidamente, a partir de las 18.20 la Eusko Label Liga.
Por su parte, las regatas de mañana, domingo, se disputarán en la localiad de Boiro, con la XXXV Bandera Concello de Boiro y la VI Bandera de traineras femenina Rianxeir en juego. Por su parte, la segunda trainera de chicos tratará de conseguir esta tarde la Bandera de Erandio.
