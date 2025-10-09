Gipuzkoa Gazte Tour 2025 llega este fin de semana a Aia

AiaGipuzkoa Gazte Tour 2025 llega este fin de semana a Aia
Con danza, música urbana y talento joven, con la primera jornada este viernes y el sábado la segunda
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24
Gipuzkoan Gazte Tour 2025, el programa itinerante del Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, hará parada este fin de semana ... en Aia, con una propuesta que une danza, música urbana y talento joven local. La diputada de Cultura y Juventud, Goizane Álvarez, ha destacado que «el Gipuzkoan Gazte Tour es una apuesta por acercar la oferta cultural y de ocio juvenil a todos los rincones del territorio, promoviendo espacios donde los y las jóvenes puedan expresarse, difundir, aprender, disfrutar». Según Álvarez, «en Aia tendremos un ejemplo claro de lo que significa este programa: talento local, oportunidades para jóvenes creadores y un ambiente de convivencia que demuestra que Gipuzkoa tiene una juventud activa, diversa y con ganas de participar».
Así, este viernes 10 de octubre, a las 18.00 horas, la Escuela Pública Lardizabal acogerá una Dance Masterclass impartida por Lohi, bailarina y coreógrafa guipuzcoana con una destacada trayectoria internacional. Formada en centros de prestigio como la Royal Academy of Dance y la Escuela de Carmen Roche, Lohi combina estilos contemporáneo, urbano y jazz, y ha trabajado con artistas de renombre como Lia Kali, Ava Max, Dua Lipa o Mala Rodríguez, además de participar en el concurso Fama ¡A bailar! y en el musical Mamma Mia!.La participación en la masterclass es gratuita, previa inscripción a través del formulario.
La jornada del sábado estará dedicada a la música, con los Conciertos GGT que se celebrarán en el probaleku a partir de las 19.00 horas, con entrada libre. El cartel reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena musical vasca actual: DJ Indate, Anixe, Zilibito Récords, Mr. Luken y a DJ Tintz.
Informar que se intensificarán los servicios del bus desde las 16.50 hasta las 23.35 de la línea UK08 que conecta Aia con Orio y Zarautz.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión