Aia

Gipuzkoa Gazte Tour 2025 llega este fin de semana a Aia

Con danza, música urbana y talento joven, con la primera jornada este viernes y el sábado la segunda

Antxon Etxeberria

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Gipuzkoan Gazte Tour 2025, el programa itinerante del Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, hará parada este fin de semana ... en Aia, con una propuesta que une danza, música urbana y talento joven local. La diputada de Cultura y Juventud, Goizane Álvarez, ha destacado que «el Gipuzkoan Gazte Tour es una apuesta por acercar la oferta cultural y de ocio juvenil a todos los rincones del territorio, promoviendo espacios donde los y las jóvenes puedan expresarse, difundir, aprender, disfrutar». Según Álvarez, «en Aia tendremos un ejemplo claro de lo que significa este programa: talento local, oportunidades para jóvenes creadores y un ambiente de convivencia que demuestra que Gipuzkoa tiene una juventud activa, diversa y con ganas de participar».

