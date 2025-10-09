Gipuzkoa Gazte Tour 2025 llega este fin de semana a Aia

Gipuzkoan Gazte Tour 2025, el programa itinerante del Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, hará parada este fin de semana ... en Aia, con una propuesta que une danza, música urbana y talento joven local. La diputada de Cultura y Juventud, Goizane Álvarez, ha destacado que «el Gipuzkoan Gazte Tour es una apuesta por acercar la oferta cultural y de ocio juvenil a todos los rincones del territorio, promoviendo espacios donde los y las jóvenes puedan expresarse, difundir, aprender, disfrutar». Según Álvarez, «en Aia tendremos un ejemplo claro de lo que significa este programa: talento local, oportunidades para jóvenes creadores y un ambiente de convivencia que demuestra que Gipuzkoa tiene una juventud activa, diversa y con ganas de participar».

Así, este viernes 10 de octubre, a las 18.00 horas, la Escuela Pública Lardizabal acogerá una Dance Masterclass impartida por Lohi, bailarina y coreógrafa guipuzcoana con una destacada trayectoria internacional. Formada en centros de prestigio como la Royal Academy of Dance y la Escuela de Carmen Roche, Lohi combina estilos contemporáneo, urbano y jazz, y ha trabajado con artistas de renombre como Lia Kali, Ava Max, Dua Lipa o Mala Rodríguez, además de participar en el concurso Fama ¡A bailar! y en el musical Mamma Mia!.La participación en la masterclass es gratuita, previa inscripción a través del formulario.

La jornada del sábado estará dedicada a la música, con los Conciertos GGT que se celebrarán en el probaleku a partir de las 19.00 horas, con entrada libre. El cartel reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena musical vasca actual: DJ Indate, Anixe, Zilibito Récords, Mr. Luken y a DJ Tintz.

Informar que se intensificarán los servicios del bus desde las 16.50 hasta las 23.35 de la línea UK08 que conecta Aia con Orio y Zarautz.