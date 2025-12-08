Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Larunbat goizean egin zen kantujirarekin itxi dira Euskararen Eguna ospatzeko antolatu diren ekitaldiak. AMAXKAR

Getaria

Kantujirarekin amaitu dira Euskararen Egunari loturiko ospakizunak

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Getaria

Astelehena, 8 abendua 2025, 20:14

Comenta

Azken egunetan Euskararen Eguna ospatzeko hainbat ekimen burutu gira Getarian; azkena, musikari eta euskarari lotua. Larunbat eguerdian plazatik atera zen kantujira, Getariako Salbatore Abesbatzako lagunekin, eta bertaratu ziren herritarrekin. Kalez kale euskal kantuak abestu zituzten, inguruko entzuleak alaituz eta bisitariak aho zabalik utziz. Ostiralean, Getaiko Gazte Asanbladak eta Bertso-Eskolak antoltuta bertso-afaria egin zen Gaztetxian. Libe Goenaga, Danel Olano, Amets Aizpurua eta Aitor Salegi kantuan izan ziren eta gaiak jartzeaz Ane Ezenarro herritarra arduratu zen. Eskualtxetako Gaztetxian egingo den azken bertsoa-afaria izan daiteke eta gai errepikatua izan zen hau bertso askotan.

