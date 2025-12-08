Kantujirarekin amaitu dira Euskararen Egunari loturiko ospakizunak

GetariaKantujirarekin amaitu dira Euskararen Egunari loturiko ospakizunak
Getaria
Astelehena, 8 abendua 2025, 20:14
Azken egunetan Euskararen Eguna ospatzeko hainbat ekimen burutu gira Getarian; azkena, musikari eta euskarari lotua. Larunbat eguerdian plazatik atera zen kantujira, Getariako Salbatore Abesbatzako lagunekin, eta bertaratu ziren herritarrekin. Kalez kale euskal kantuak abestu zituzten, inguruko entzuleak alaituz eta bisitariak aho zabalik utziz. Ostiralean, Getaiko Gazte Asanbladak eta Bertso-Eskolak antoltuta bertso-afaria egin zen Gaztetxian. Libe Goenaga, Danel Olano, Amets Aizpurua eta Aitor Salegi kantuan izan ziren eta gaiak jartzeaz Ane Ezenarro herritarra arduratu zen. Eskualtxetako Gaztetxian egingo den azken bertsoa-afaria izan daiteke eta gai errepikatua izan zen hau bertso askotan.