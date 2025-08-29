Getarian EAJko Euzkadi Buru Batzarrak atzo eman zion hasiera ikasturte politikoari

GetariaGetarian EAJko Euzkadi Buru Batzarrak atzo eman zion hasiera ikasturte politikoari
Ostirala, 29 abuztua 2025, 20:43
Eusko Alderdi Jeltzaleak atzo ematen zion hasiera ikasturte politiko berriari eta goizean kurtso berriko lehen bilera egin zuen Jeltzaleen zuzendaritzak Getarian. Bertan izan ziren Aitor Esteban eta Imanol Pradales. Arratsaldean Zarauzko mitinera joan ziren.
