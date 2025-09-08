Getariako Kale Heziketaren eskutik eskulan tailerra egingo da gaur arratsaldean

GetariaGetariako Kale Heziketaren eskutik eskulan tailerra egingo da gaur arratsaldean
J. M. Z.
getaria.
Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54
Gaur arratsaldean Getariako Kale Heziketaren eskutik, eskulan tailerra antolatu da. Udalak eta Telmo Urangak elkarlaenean prestatu dute tailer hau, non eskulan ezberdinak egiteko aukera eskainiko duten bertara-tzen diren guztientzat.
Adin guztietako herritarren-tzat prestatu dute eskulan tailler hau. Udaletxe plazan emango zaio hasiera egitasmo honi arratsaldeko 16:30ean, eta bi ordu inguruko iraupena izango duela aurreratu dute. Aurrez izena eman behar da, 688744162 telefono zenbakira Whatsapp bidez edo telmouranga@kalexka.com helbide elektronikora idatzita.
