Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Getaria

Getariako Kale Heziketaren eskutik eskulan tailerra egingo da gaur arratsaldean

J. M. Z.

getaria.

Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54

Gaur arratsaldean Getariako Kale Heziketaren eskutik, eskulan tailerra antolatu da. Udalak eta Telmo Urangak elkarlaenean prestatu dute tailer hau, non eskulan ezberdinak egiteko aukera eskainiko duten bertara-tzen diren guztientzat.

Adin guztietako herritarren-tzat prestatu dute eskulan tailler hau. Udaletxe plazan emango zaio hasiera egitasmo honi arratsaldeko 16:30ean, eta bi ordu inguruko iraupena izango duela aurreratu dute. Aurrez izena eman behar da, 688744162 telefono zenbakira Whatsapp bidez edo telmouranga@kalexka.com helbide elektronikora idatzita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Getariako Kale Heziketaren eskutik eskulan tailerra egingo da gaur arratsaldean