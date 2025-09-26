Agortu dira Antton Telleriaren 'NININI' komediarako sarrerak

GetariaAgortu dira Antton Telleriaren 'NININI' komediarako sarrerak
Tolosarraren bigarren komedia ikuskizuna abenduaren 12an izango da Iturzaeta aretoan
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Ostirala, 26 iraila 2025, 21:14
Garbi ikusi da Getarian antzerkirako zaletasuna badagoela zeren abenduak 12an Iturzaeta Aretoan egin behar zen emanaldirako sarrerak dagoeneko agortu dira. Ez da harritzekoa, zeren bere birako emanaldiak bete egiten ditu.
Hilabete eta erdi baino gehiago geratu arren, Antton Telleriaren 'NININI' komedia ikuskizun berria ikusteko aukera amaitu da gurean eta garaiz ibili direnak egun horretan arratsaldeko 19:00etan hasita emanaldiaz gozatu ahal izango dute.
Honela iragartzen du aktore eta bertsolari Tolosarrak bere weborrian getariarrak ikusi ahal izango duten emanaldia, «NININI Antton Telleriaren bigarren komedia ikuskizuna da. Nekatutak-en arrakastaren ostean eszenatokietara bueltan da, argi utzi nahi duen arren ikuskizun honek ez duela zerikusirik aurrekoarekin. Ikuskizun hau desberdina da. Konkretuki, okerragoa».
Telleriak dioenez, «NININI egolatriari eginiko oda bat da, Anttonek bere buruaz hitz egingo baitu etengabe, baina baita zintzotasun ariketa bat ere: Ikuskizun honetan Antton biluztu egingo da. Metaforikoki eta metaforikoki soilik, denon hobebeharrez. Hitz egingo digu bere buruarekin duen harremanaz, bere izenaz, bere bikotekideaz, komikoa izateaz eta bertsolaria ez izateaz. Egin barre berarekin edo egin barre berari».
