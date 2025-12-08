Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Azpeitia

Emakumeei zuzendutako bigarren entrenamendu saioa, larunbatean

Ibilaldia amaituta, Efik zentroko Julen Ansoaldek eta Josu Larrañagak 'Erresistentzia eta indarra uztartuz' hitzaldia eskainiko dute

E.A.

azpeitia.

Astelehena, 8 abendua 2025, 20:15

Comenta

Emakumeei zuzendutako bigarren entrenamendu saioa antolatu dute V. Domusa Teknik 40 MLK lasterketaren antolatzaileek larunbatean, abenduaren 13an. 08:30ean elkartuko dira saioan parte hartuko dutenak, Azpeitiko igerilekuaren aurrean. Aurrena hamabi kilometroko ibilbidea egingo dute Izarraizgo harrobitik barrena.

Lagun Onak mendi bazkunako antolatzaileek aurreratu dutenez, igerilekuan dutxa hartzeko aukera izango dute irteeran parte hartzen dutenek. Bestalde, entrenamendu saioaren aurretik motxila bertan gordeta uzteko aukera ere izango dute.

Behin ibilaldia amaituta, Efik zentroko Julen Ansoaldek eta Josu Larrañagak 'Erresistentzia eta indarra uztartuz' hitzaldia eskainiko dute Mendietxe museoan.

Parte hartzeko abenduaren 11 baino lehen izena eman beharko da lagunonakmb.org helbidean. Hilaren 13ko irteeran parte hartzen duten kirolariek artean, Loiola hotelean bi lagunentzako otordua eta Joma etxearen bi haizetarako zozkatuko dituzte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Emakumeei zuzendutako bigarren entrenamendu saioa, larunbatean