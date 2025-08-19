Uno de los zonales del Campeonato Gipuzkoa de Tercera, en Azkoitia

Por otro lado, Anaitasuna-Kakute Xake Taldea ya se prepara para acoger, del 11 de octubre al 22 de noviembre próximo, uno de los zonales ... del Campeonato Gipuzkoa de Tercera categoría 2025.

Superado el mínimo de jugadores necesario establecido por la Federación Guipuzcoana de Ajedrez, el evento se disputará en la Kultur etxea los sábados desde las 16.00 horas a un ritmo de 90 minutos + 30 segundos por jugada. «Ya se han inscrito varios jugadores locales y esperamos que aumente la cifra a la vuelta de vacaciones», han señalado desde el club.

El torneo que va en un rápido aumento de inscritos es el 30º San Andres Xake Txapelketa, que ya cuenta con más del tercio jugadores de un tope de 169, aunque el equipo organizador está estudiando ampliar el número de plazas.