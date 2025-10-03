Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Berriotxoa, Zubia, Mendizabal y el alcalde de Bergara Gorka Artola. DV

Azkoitia

Reconocimiento al arquitecto Aitor Zubia, que ha intervenido en las restauraciones de Idiakez Ederra e Insausti

Ha sido nombrado Amigo Numerario de la Bascongada

S.U.

AZKOITIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El arquitecto oñatiarra Aitor Zubia Azkue, quien ha intevenido en los trabajos de restauración de los palacios Idiakez Ederra e Insausti de Azkoitia, ha sido nombrado Amigo Numerario. El acto tuvo lugar el pasado sábado en la iglesia San Pedro de Bergara, y contó con la intervención de Juan Bautista Mendizabal, cronista oficial de Azkoitia y Amigo de Número de la Bascongada.

La Lección de Ingreso de Aitor Zubia versó sobre las intervenciones en el Patrimonio edificado desde el punto de vista de la socialización y divulgación de su valor cultural. Realizó una descripción de algunos de los proyectos más emblemáticos en los que ha participado y expuso la necesidad de lograr un equilibrio entre la restauración científica y la mejora de la experiencia pedagógica, de accesibilidad universal y de utilización del bien protegido. Para finalizar, realizó una reflexión sobre el futuro del Patrimonio Cultural Vasco, defendiendo que el futuro del patrimonio viene de la mano de la socialización, la sostenibilidad y la educación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reconocimiento al arquitecto Aitor Zubia, que ha intervenido en las restauraciones de Idiakez Ederra e Insausti

Reconocimiento al arquitecto Aitor Zubia, que ha intervenido en las restauraciones de Idiakez Ederra e Insausti