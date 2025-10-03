Reconocimiento al arquitecto Aitor Zubia, que ha intervenido en las restauraciones de Idiakez Ederra e Insausti

S.U. AZKOITIA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El arquitecto oñatiarra Aitor Zubia Azkue, quien ha intevenido en los trabajos de restauración de los palacios Idiakez Ederra e Insausti de Azkoitia, ha sido nombrado Amigo Numerario. El acto tuvo lugar el pasado sábado en la iglesia San Pedro de Bergara, y contó con la intervención de Juan Bautista Mendizabal, cronista oficial de Azkoitia y Amigo de Número de la Bascongada.

La Lección de Ingreso de Aitor Zubia versó sobre las intervenciones en el Patrimonio edificado desde el punto de vista de la socialización y divulgación de su valor cultural. Realizó una descripción de algunos de los proyectos más emblemáticos en los que ha participado y expuso la necesidad de lograr un equilibrio entre la restauración científica y la mejora de la experiencia pedagógica, de accesibilidad universal y de utilización del bien protegido. Para finalizar, realizó una reflexión sobre el futuro del Patrimonio Cultural Vasco, defendiendo que el futuro del patrimonio viene de la mano de la socialización, la sostenibilidad y la educación.