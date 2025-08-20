Los premios de la tómbola de las fiestas de Andramari se podrán recoger el 4 de septiembre

El Diario Vasco AZKOITIA. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51 Comenta Compartir

Cáritas de Azkoitia ha dado a conocer ya el resultado de la tómbola organizada en el marco de las fiestas de Andramari.

Los números agraciados en el sorteo han sido los siguientes: el de la tablet es el 06018; en caso de no aparecer el ganador, el número suplente es el 06914. El número premiado de la plancha para freír es el 08866 y el suplente el 13689; y el de la aspiradora sin cable el 20993, y el suplente el 26785.

Las personas agraciadas pueden ponerse en contacto con los responsables de la tómbola llamando al número de teléfono 649.640208.

En caso de que alguien aún no haya recibido el premio de alguno de los boletos comprados durante las fiestas, puede recogerlo el 4 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el local de la tómbola en Plazaberri.