Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona

Azkoitia

Los premios de la tómbola de las fiestas de Andramari se podrán recoger el 4 de septiembre

Los agraciados que aún no los hayan recogido deben pasarse ese día por el local de Cáritas en Plazaberri

El Diario Vasco

AZKOITIA.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51

Cáritas de Azkoitia ha dado a conocer ya el resultado de la tómbola organizada en el marco de las fiestas de Andramari.

Los números agraciados en el sorteo han sido los siguientes: el de la tablet es el 06018; en caso de no aparecer el ganador, el número suplente es el 06914. El número premiado de la plancha para freír es el 08866 y el suplente el 13689; y el de la aspiradora sin cable el 20993, y el suplente el 26785.

Las personas agraciadas pueden ponerse en contacto con los responsables de la tómbola llamando al número de teléfono 649.640208.

En caso de que alguien aún no haya recibido el premio de alguno de los boletos comprados durante las fiestas, puede recogerlo el 4 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el local de la tómbola en Plazaberri.

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los premios de la tómbola de las fiestas de Andramari se podrán recoger el 4 de septiembre