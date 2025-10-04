Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maria Rosario Azkue Aguirrezabal alkatearekin eta familiarekin udaletxean. UDALA

Azkoitia

Maria Rosario Azkue Aguirrezabalen 100. urtebetetzea

S.U.

azkoitia.

Larunbata, 4 urria 2025, 21:00

Comenta

Maria Rosario Azkue Aguirrezabal azkoitiarrak mende oso bat bete zuen atzo. 1925eko urriaren 4an jaio zen, eta Ana Azkoitia alkateak berarekin bildu nahi izan zuen Azkoitiko herriaren izenean zoriontzeko egun hunkigarri eta berezian. Alkateak lore-sorta eta Barriken iturria irudikatzen duen oroigarri bat eman zizkion. Familiak lagunduta, Maria Rosario ilusioz agertu zen, ez baitira egunero betetzen 100 urte.

Ospakizun eguna da izan zen atzo Ucin Azkue familiarentzat. Ahizparekin bizi da Maria Rosario, duela 24 urte alargundu baitzen. Lazaro Ucin Uriarekin ezkondu zen, eta hiru seme-alaba izan zituzten: Jose Javier, Miguel Angel eta Iñigo.

Familia eta lana izan dira bere zutabeak. Maria Rosario garai bateko Izarraitz kooperatiban ibili zen lanean, senarrak sortutako Talleres Ucin lantegian hasi aurretik. Han kontabilitateaz arduratzen zen.

Hamar hamarkadek merezi dute gogoratzea eta ospatzea. Eta horrela egin zuen, familiako bazkariarekin, eta nola ez, kandelak itzaliz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maria Rosario Azkue Aguirrezabalen 100. urtebetetzea

Maria Rosario Azkue Aguirrezabalen 100. urtebetetzea