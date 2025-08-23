Kodaore judo taldea dará inicio al nuevo curso el 1 de septiembre

Sara Utrera azkoitia. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

La asociación Kodaore ha informado que las clases de judo en Azkoitia y Azpeitia darán inicio en la primera semana de septiembre. En el caso de Azkoitia, el curso 2025-2026 dará inicio el día 1 de septiembre, lunes, en el polideportivo. El curso está dirigido para cualquier persona mayor de cinco años que tenga interés por este arte marcial y las clases se impartirán los lunes y los miércoles por la tarde, de 19.30 a 20.30 horas.

En el caso de Azpeitia, las clases darán comienzo el 2 de septiembre, y se impartirán los martes y jueves en el polideportivo de la localidad. Las clases estarán divididas por edades (5-7 años, 7-12 y mayores de 12).

Para más información o para apuntarse a la escuela de judo se puede llamar al 625708785 y preguntar por Gorka.