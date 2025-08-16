Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Herriko plaza bete egin zen laburmetraien emanaldian. UDALA

Azkoitia

Hautz Lokalaren 'Sue' eta Aberixe taldearen 'Benetako Kolpie', XIII. Film Laburren Lehiaketako irabazleak

S.U.

azkoitia.

Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:37

Andramari jaien baitan, XIII. Film Laburren Lehiaketako lanen proiekzioa eta sari banaketa egin zen ostiral gauean Herriko plazan.

Zazpi lan aurkeztu ziren ehiaketara eta Hautz Lokalak ekoiztutako 'Sue' filmak jaso zuen Epaimahaiaren Saria, «istorioaren borobiltasuna, detaile guztiak kontutan hartzeko gaitasuna eta istorioaren koherentziagatik».

Ikuslegoaren saria, berriz, Aberixe taldeak egindako 'Benetako Kolpie' laburmetraiarentzat izan zen, txalometruen arabera, alegia, publikoaren txalo gehien jasotako lana.

Aurtengo gaia 'Eta gertatuko balitz zer?' izan da.

Beste behin, Herriko plaza bete egin zen film laburren emanaldian, eta bertaratu zirenek ederki gozatu dute herritarrek ekoiztutako filmeez.

Udalak zorionak eman dizkie edizio honetako irabazleei eta parte hartu duten talde guztiei.

Film labur sarituak eta gainerako parte-hartzaileenak ikusi nahi dituztenek Azkoitiko Udalaren youtubeko profilean edota webgunean ikus ditzakete.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  4. 4 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  7. 7 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  8. 8

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  9. 9

    Javi López, muy cerca del Betis
  10. 10

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hautz Lokalaren 'Sue' eta Aberixe taldearen 'Benetako Kolpie', XIII. Film Laburren Lehiaketako irabazleak

Hautz Lokalaren &#039;Sue&#039; eta Aberixe taldearen &#039;Benetako Kolpie&#039;, XIII. Film Laburren Lehiaketako irabazleak