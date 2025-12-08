Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Acto de reconocimiento del pasado año a medio centenar de donantes de Azkoitia. DV

Azkoitia

Donantes de sangre celebrará este viernes el acto anual de reconocimiento

Se agradecerá y reconocerá la contribución de 49 vecinos, que entre todos han realizado un total de 1.920 donaciones

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

La Asociación de Donantes de Sangre celebrará este viernes, día 12, el acto de homenaje para agradecer y reconocer la contribución que realizan las ... y los donantes de sangre de Azkoitia. Al igual que se ha realizado en los últimos años, el acto tendrá lugar en la sala Herriko Plaza de Elkargunea, a partir de las 19.45 horas.

