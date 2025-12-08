Donantes de sangre celebrará este viernes el acto anual de reconocimiento

La Asociación de Donantes de Sangre celebrará este viernes, día 12, el acto de homenaje para agradecer y reconocer la contribución que realizan las ... y los donantes de sangre de Azkoitia. Al igual que se ha realizado en los últimos años, el acto tendrá lugar en la sala Herriko Plaza de Elkargunea, a partir de las 19.45 horas.

En esta ocasión serán reconocidas 49 personas azkoitiarras, que entre todas han realizado un total de 1.920 donaciones. Se homenajeará a dos hombres que han alcanzado las 100 donaciones; a siete hombres que han donado en 75 ocasiones y a una mujer que ha donado en 60 ocasiones. Asimismo, se reconocerá a cuatro hombres que han alcanzado las 50 donaciones; a cuatro mujeres que han llegado a las 40; y a otros 31 vecinos y vecinas que también han alcanzado las 25 donaciones.

Desde la asociación de Azkoitia han señalado que este año se llevarán a cabo extracciones en 17 jornadas: 13 por la tarde, y 4 tanto por la mañana como por la tarde. En las 16 citas realizadas hasta la fecha se han recogido 1.545 bolsas de sangre y plasma. Además, en lo que va de 2025, 53 personas se han incorporado como nuevos donantes en Azkoitia.

La siguiente cita para donar en el municipio, la última de este 2025, será el 15 de diciembre, Las personas que quieran donar podrán hacerlo tanto por la mañana como por la tarde, en la sala Herriko Plaza de Elkargunea.

Calendario de 2026

Por último, la asociación de sangre de Azkoitia ha dado a conocer el calendario del próximo año. En 2026 las extracciones se realizarán en las siguientes fechas: 12 de enero, 2 y 23 de febrero, 9 de marzo, 30 de marzo (mañana y tarde), 20 de abril, 11 de mayo, 1 de junio, 22 de junio (mañana y tarde), 13 de julio, 3 y 31 de agosto, 21 de septiembre (mañana y tarde), 5 y 26 de octubre, 16 de noviembre, y 14 de diciembre (mañana y tarde).