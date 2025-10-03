Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

Benjamin Righetti abrirá el XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico, hoy en la parroquia

S.U.

azkoitia.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Comenta

La parroquia de Azkoitia acogerá tres conciertos del XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico . Las actuaciones serán hoy y los días 11 y 18 de octubre, a las 20.00 horas en la parroquia Santa María la Real de Azkoitia.

El joven organista sueco Benjamin Righetti será el encargado de abrir el ciclo en Azkoitia este sábado, 4 de octubre. Interpretará obras de A.Guilmant y de G.Bizet, además de sus propias composiciones. Es el organista titular de la Iglesia de Saint Francois de la ciudad suiza de Lausana, y profesor en la Haute École de Musique-HEMU. Ha ofrecido más de 800 conciertos hasta la fecha y ha publicado cinco discos.

Los siguientes artistas que se pondrán al frente del teclado del Cavaillé-Coll serán Jose Antonio Pascual, que estará acompañado por el txistulari Jose Ignazio Ansorena; y Shin Young Lee que clausurará el ciclo.

El ciclo se estrenó ayer en la basílica de Loiola, y tras la cita de hoy en Azkoitia, mañana cogerá el relevo Bergara.

