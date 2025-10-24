El Ayuntamiento contratará un trabajador social, tres peones y un administrativo

E. A. AZKOITIA. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

El Ayuntamiento contratará dentro del Plan de Promoción de Empleo de Urola Erdia y con financiación de Lanbide un trabajador/a social, tres peones y un administrativo/a. Las personas que deseen presentar su candidatura deberán inscribirse antes del día 31. Los contratos tendrán una duración de seis meses. La persona contratada como trabajador/a social y los peones trabajarán a jornada completa. El contrato para el puesto de administrativo/a es a media jornada.

Los candidatos deberán estar en situación de desempleo e inscritas en Lanbide como demandantes de empleo. Además, deberán estar empadronadas en un municipio de Urola Erdia como mínimo desde hace seis meses. En cuanto al idioma, se exige nivel C1, EGA o equivalente. Las personas interesadas deberán inscribirse a través de la web de Lanbide.