Asteburuan ekingo dio Baztartxo antzokiak zine denboraldiari

AzkoitiaAsteburuan ekingo dio Baztartxo antzokiak zine denboraldiari
E. A.
Azkoitia.
Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:57
Asteburu honetan ekingo dio Baztartxo antzokiak filmen denboraldi berriari. Haurrentzako 'Lilo y Stitch' eta helduentzako 'Jone, batzuetan' filmak izango dira ikusgai herriko antzokian. Haurrentzako film emanaldia igandeko 17:00etan izango da, eta helduentzakoa igandeko 19:30ean eta asteleheneko –ikuslearen eguna– 20:00etan.
Larunbatean, berriz, antzerkiari egingo zaio tartea. Dejabu konpainiak 'Itzulera' lana taularatuko du, 19:00etan hasita.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.