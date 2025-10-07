Xoxokako festak aste honetan ospatuko ari dira, ekitaldi ugari antolatuta

UrnietaXoxokako festak aste honetan ospatuko ari dira, ekitaldi ugari antolatuta
Asteartea, 7 urria 2025, 20:32
Sanmielak, Arrosarioko Ama Birjinaren ohorezko jaia eta Baserritarren eguna igaro izanagatik, Urnietak jai-giroan murgilduta jarraitzen du, izan ere, astelehenean eman zitzaien hasiera Xoxokako festei. Bertako festetako elkarteak egitarau interesgarria prestatu du beste behin, mota askotako hitzorduekin.
Ostegunean, urriaren 9an, festetako hitzordu berezienetako bat izango da, gau sorpresa. Bertan auzokideen sormenari eta inprobisazioari esker antzerki dibertigarri bat ikusi ahal izango da 22:30ean. Aurretik zahagi-ardoa 20:30ean Xoxokako eskolan.
Urriaren 10eko lehen hitzordua arratsaldeko 18:00etan izango da, herri kirolak-crossfit apustua. Gauean bertso afaria egingo da Andoni Rekondo eta Andoni Mujika (Anatx) bertsolariekin eta eguna luzatu nahi dutenek Mallet taldea eta DJ Oattolo entzuteko aukera izango dute.
Aurten ere asteburuan pilatuko ekintza gehienak. Urriaren 11n, hamaiketakoa egingo da 11:30ean. Ordu berean gaztelu puzgarriak hasiko dira haurrentzat. Ordubete beranduago aizkora apustua jokatuko da: Igoin Pikabea eta Laiene Pikabea, Oier Mitxelena eta Malen Barrenetxearen aurka.
Arratsaldeko 15:00etan, aldiz, mus azkarreko txapelketa egongo da. 16:00etan berriro gaztelu puzgarriak umeentzat eta 17:00etan Andoni Magoaren ikuskizuna ikusi ahal izango da. Toka eta karabina txapelketa eta betizu jatea ere izango dira arratsaldean eta gauean berriz, Itzal taldea eta DJ Gio.
Festetako azken egunean, urriaren 12an, Egape Dantza Taldeak erakustaldia eskainiko du 12:00etan. 13:00etan meza nagusia eta arratsaldean ostera, herri kirol lehiaketa auzoko gazteen artean, sagardo dastaketa eta Iruzta taldearen kontzertua. Aukera zabala beraz.
Eguerdiko 12:00etan emango zaie hasiera festei eta ondoren, herri kirol saioa ikusteko aukera izango dira. Beñat Telleria, Julen Gabirondo, Xabat Olaizola eta Ugaitz Ugartemendia izango dira protagonistak. Gero, Oiamarko trikitilariak entzun ahal izango dira eta 14:00etan, berriz, bazkari herrikoia Adarra jatetxean Mikel Artola eta Unai Gaztelumendi bertsolariek girotuta.
Autobus-zerbitzua
Doako autobus-zerbitzua eskainiko dute urriaren 10ean eta 11n. Egun horietan autobus geltokia Elkarteen Etxearen ondoko biribilgunean egongo da. Urriaren 10ean Xoxokara 17:30, 20:00 eta 1:00etan aterako da Urnietatik.