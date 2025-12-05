Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La decoración del pino navideño es uno de los atractivos del museo Sagardoetxea desde hoy.

Urnieta

Sagardoetxea decorará con manzanas y velas el pino navideño del museo

Abre hoy la campaña navideña, que incluye también degustación de distintos tipos de sidras junto a un pintxo

Juan F. Manjarrés

ASTIGARRAGA.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

Comenta

Sagardoetxea propone una visita guiada y una degustación especial para el puente de diciembre y las fechas navideñas. En la visita de Sagardoetxea se decorará el pino con manzanas y velas, y para terminar se hará una degustación de sidras (sidra natural, de hielo y espumosa) con un pintxo.

Esta tradición de origen alemán de decorar los pinos con manzanas y velas tiene más de 1.400 años, según afirman desde el museo astigartarra. Tal y como destacan, originariamente los pinos de Navidad se decoraban con manzanas y velas. «Con el tiempo las manzanas y las velas se transformaron en bolas, luces y otros adornos, y se añadió la tradición de poner regalos a los niños», subrayan en este regreso anual que hacen a tiempos del pasado.

Este puente de diciembre y en navidades Sagardoetxea recupera esta antigua tradición y los visitantes que se acerquen al museo podrán decorar el pino de Navidad y brindar con las sidras más especiales (natural, espumosa y de hielo). Por lo tanto, la oferta del museo de estos días se centra en la visita guiada de Sagardoetxea, con decoración del pino de navidad con manzanas y velas incluida, además de una degustación especial con la presencia de distintos tipos de sidra junto a un pintxo.

Esta actividad se vivirá en el museo Sagardoetxea entre hoy, 6 de diciembre, y el 6 de enero, una vez culminen las fechas navideñas. El precio de la entrada es de 12 euros para las personas adultas y 5 para los que tienen entre 7 y 17 años. Recuerdan además, que hasta los 6 años acceden gratis.

Te puede interesar

