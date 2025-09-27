Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Productores locales de KM 0 que mañana serán protagonistas dentro del homenaje institucional.

Urnieta

Homenaje institucional mañana a KM 0 dentro de las fiestas patronales

El acto se vivirá desde las 13.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento, reconocientdo a una iniciativa nacida en 2020

Juan F. Manjarrés

urnieta.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

Mañana se vivirá el día del patrón en el desarrollo de las fiestas de San Miguel y todos los años con ello tiene lugar un homenaje institucional que coge un especial peso dentro del transcurso de las fiestas. En esta ocasión ese honor recaerá en la iniciativa Kilómetro 0, que «se está fortaleciendo y consolidando en el municipio», tal y como reconocen desde el ayuntamiento.

En 2020, la producción Km 0 Adarrazpi, Errekalde, Gurutzeta, Goiburu y Urtzi Telleria comenzaron a poner al alcance de la ciudadanía productos de calidad y de temporada producidos cada semana. Actualmente todos los jueves por la tarde reparten en la plaza de San Juan los pedidos que les hacen los urnietarras. Entre los que ofertan se puede encontrar queso, diferentes tipos de verduras y hortalizas, productos cárnicos y sus derivados, así como diferentes elaboraciones propias.

Para mantener la oferta durante todo el año, les toca trabajar duro en la producción. Ta y como señalan los protagonistas de mañana lunes, «somos baserritarras o ganaderos, hemos vivido esto desde siempre, es nuestro día a día y lo hacemos a gusto: Es nuestro modo de vida».

«Por todo ello, este año recibirán nuestro más cálido homenaje, para que sigan con el camino emprendido y continúen produciendo los productos de calidad que necesitamos para alimentarnos como hasta ahora», resaltan desde el Ayuntamiento.

De esta manera mañana, con el día del patrón, se desarrollará un merecido homenaje que dará comienzo en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 13.00 horas. Será un acto sencillo, como todos los años, pero que permite reconocer el trabajo que hacen dentro del sector primario, resaltando la apuesta que se hace por la calidad de lo local, algo que agradecen mucho vecinos del municipio.

