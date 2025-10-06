Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urnieta | Baserritar Eguna

Fiesta y solidaridad, de la mano en Urnieta

Carne de ternero y degustación de sidra en el Baserritarren Eguna para ayudar en la causa de Markel Carmona frente a la GNAO1

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Aunque no de manera oficial, ya que el cierre de las fiestas patronales de San Miguel en Urnieta tuvo lugar el día 29 de septiembre, ... pero sí de forma real, el municipio de Buruntzaldea culminó sus fiestas con el Baserritarren Eguna que se vivió este domingo en San Juan Plaza. Con una mañana lluviosa y una tarde en la que el tiempo fue más benévolo, Urnieta cerró este capítulo de la mejor manera posible, uniendo fiesta y solidaridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después
  4. 4

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  5. 5

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  8. 8

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  9. 9 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  10. 10

    Domingo gris en Gipuzkoa: nubes y algunos chaparrones por la mañana, y tiempo seco por la tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fiesta y solidaridad, de la mano en Urnieta

Fiesta y solidaridad, de la mano en Urnieta