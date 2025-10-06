Fiesta y solidaridad, de la mano en Urnieta

Aunque no de manera oficial, ya que el cierre de las fiestas patronales de San Miguel en Urnieta tuvo lugar el día 29 de septiembre, ... pero sí de forma real, el municipio de Buruntzaldea culminó sus fiestas con el Baserritarren Eguna que se vivió este domingo en San Juan Plaza. Con una mañana lluviosa y una tarde en la que el tiempo fue más benévolo, Urnieta cerró este capítulo de la mejor manera posible, uniendo fiesta y solidaridad.

Desde las 18.00 horas se vivió el evento del ternero solidario patrocinado por la cantera Aizkibel, a lo que se unió una degustación de sidras. Todos los años se decide colaborar con una causa de manera solidaria con el dinero recaudado y en esta ocasión se destinó a Aurrera Markelekin, que pone el acento en la situación de Markel Carmona, chaval de Urnieta que sufre una enfermedad ultrarrara denominada GNAO1.

Fin de semana completo para la causa de Markel, ya que Hernani había acogido durante 24 horas el viernes y sábado un desafío deportivo también para colaborar. En Urnieta en la tarde de este domingo una romería con el grupo Iratzar completaba el ambiente festivo en plena plaza. Por la mañana fue el turno de la degustación de vinos del mundo.