Los estudiantes del municipio también participan en los presupuestos

«El Ayuntamiento de Urnieta trabaja para ser una administración participativa, transparente y cercana. Para ello es fundamental conocer y tener en cuenta las opiniones ... e inquietudes de los urnietarras. También las de nuestros jóvenes, ya que son el pilar de nuestro futuro». De esta manera presenta el grupo de gobierno el proceso participativo que lleva a cabo en los últimos años con los jóvenes de la localidad.

Con este propósito, dentro del proceso participativo de presupuestos abiertos, se han llevado a cabo procesos especiales con el alumnado de sexto curso de educación primaria de los centros educativos de Egape y Magale, siguiendo una dinámica de años anteriores «que ha recibido valoraciones siempre muy positivas».

Se han desarrollado sesiones especiales en los dos centros escolares de la localidad de la mano del alcalde Jorge Segurado y la concejala Agurtzane Mercader. «Han sido sesiones muy enriquecedoras, que han contado con gran participación, implicación e interés del alumnado», afirman. La cita de Egape fue el 14 de noviembre y la de Magale el 28 del mismo mes.

El alumnado han trabajado en las propuestas que trasladan al Ayuntamiento. Posteriormente, el personal técnico de Urbanismo analizará y priorizará dichas propuestas para su ejecución el próximo año.

Lleva años el Ayuntamiento involucrando a los alumnos de los centros escolares de Urnieta con el convencimiento de que es necesario para cultivar la cultura participativa en ellos.