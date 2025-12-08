Alumnos desarrollan un proyecto sobre el cuidado de los bosques

J. F. M. URNIETA. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Alumnos de tercer curso de DBH de Salestarrak-Magale han presentado en el Ayuntamiento el proyecto SuAlert. Amets Mujica, Aimar Román, Aimar Moreno y Asier Arana trabajan en este proyecto que se centra en el cuidado de los bosques, por lo que resalta por su importancia en la conservación medioambiental.

Tienen previsto presentarlo en la Feria de la Ciencia Elhuyar, que se celebrará en Bilbao en mayo de 2026, pero lo que han hecho ahora ha sido ir al Ayuntamiento a exponer el proyecto. El alcalde Jorge Segurado y el técnico de urbanismo Mikel Iraola han estado con los alumnos que desarrollarán la iniciativa para conocer de primera mano este interesante proyecto.

Encendido navideño

Mañana, día 10, a las 18.15 horas está previsto que se celebre el acto de Encendido de Luces de Navidad, en la Plaza Etxeberri de Urnieta de la mano de Salestarrak-Magale. Quieren compartir un momento de alegría e ilusión con todos los asistentes, creando un ambiente acogedor y lleno de espíritu navideño. Un año más, se podrá ver el trabajo realizado por los alumnos de los diferentes niveles del centro educativo.

Durante el acto harán un hueco para la música y será el alumnado de Primaria y Secundaria del colegio el que se encargará de ofrecerla. Para finalizar habrá chocolate caliente para todos los asistentes. Una bonita fiesta previa a la Navidad.