Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los alumnos del proyecto, junto al alcalde y el técnico de urbanismo.

Urnieta

Alumnos desarrollan un proyecto sobre el cuidado de los bosques

Esta semana lo han presentado en el Ayuntamiento y prevén llevarlo a la Feria de la Ciencia Elhuyar, que se celebrará en Bilbao

J. F. M.

URNIETA.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

Alumnos de tercer curso de DBH de Salestarrak-Magale han presentado en el Ayuntamiento el proyecto SuAlert. Amets Mujica, Aimar Román, Aimar Moreno y Asier Arana trabajan en este proyecto que se centra en el cuidado de los bosques, por lo que resalta por su importancia en la conservación medioambiental.

Tienen previsto presentarlo en la Feria de la Ciencia Elhuyar, que se celebrará en Bilbao en mayo de 2026, pero lo que han hecho ahora ha sido ir al Ayuntamiento a exponer el proyecto. El alcalde Jorge Segurado y el técnico de urbanismo Mikel Iraola han estado con los alumnos que desarrollarán la iniciativa para conocer de primera mano este interesante proyecto.

Encendido navideño

Mañana, día 10, a las 18.15 horas está previsto que se celebre el acto de Encendido de Luces de Navidad, en la Plaza Etxeberri de Urnieta de la mano de Salestarrak-Magale. Quieren compartir un momento de alegría e ilusión con todos los asistentes, creando un ambiente acogedor y lleno de espíritu navideño. Un año más, se podrá ver el trabajo realizado por los alumnos de los diferentes niveles del centro educativo.

Durante el acto harán un hueco para la música y será el alumnado de Primaria y Secundaria del colegio el que se encargará de ofrecerla. Para finalizar habrá chocolate caliente para todos los asistentes. Una bonita fiesta previa a la Navidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alumnos desarrollan un proyecto sobre el cuidado de los bosques

Alumnos desarrollan un proyecto sobre el cuidado de los bosques