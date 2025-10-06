Los vecinos de Sasoeta sacaron los chubasqueros, pero volvieron a disfrutar al máximo de sus fiestas

Pasadas por agua, pero en un gran ambiente se celebraron las jornadas centrales de las fiestas del barrio de Sasoeta. Aunque la programación arrancó ... el viernes por la tarde y hasta el sábado al mediodía no tuvieron que estar pendientes del tiempo, el resto de actividades programadas, sobre todo el sábado por la tarde y las del domingo por la mañana, tuvieron que adecuarse para evitar la lluvia y algunas, como el toro de fuego o el pintxo-pote se tuvieron que suspender.

El fin de semana albergó los actos más significativos de las fiestas de este barrio lasarteoriatarra. La mañana cálida y soleada del sábado animó a muchos a disfrutar del futbolín con padres y niños, unas seis personas participaron en el concurso de tortillas y muchos disfrutaron de los cabezudos de Lozet. También degustaron las migas de la sociedad Extremeña y de la comida popular. Sin embargo, ya por la tarde, los miembros de la tamborrada no pudieron pasear por el barrio y tuvieron que tocar bajo la carpa ubicada en Andatza plaza. No hubo pintxo-pote ni toro de fuego, pero disfrutaron de las noches músicales del fin de semana.

En la última jornada, la del domingo, tuvo lugar la segunda edición del mercado de libros de segunda mano. El dinero obtenido con esas ventas se destinará a la propia comisión de Fiestas. En cuanto a los diversos campeonatos organizados, siete parejas participaron en el campeonato de bacalao al pil-pil.

Desde la mañana se encendieron los fogones y con mimo y habilidad culinaria, los participantes trabajaron para convertir sus platos en los mejores del concurso. Finalizado el tiempo de cocinado, el jurado formado por Xabi Sancho, Jon González y Lordi Etxaondo valoró las elaboraciones, teniendo en cuenta diferentes criterios para ello.

Finalmente, los miembros del jurado fallaron a favor del bacalao que cocinó una pareja de la sociedad Palomo Linares. Recibieron como premio dos menús en el bar Avenida y los presentes pudieron degustar las elaboraciones.