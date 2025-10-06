Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tamborrada, las migas extremeñas o la salida de los cabezudos de Lozet fueron algunos de los actos del fin de semana. FOTOS ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Los vecinos de Sasoeta sacaron los chubasqueros, pero volvieron a disfrutar al máximo de sus fiestas

Algunos de los actos, como la tamborrada tuvo que adaptarse a la lluvia, pero el programa de fiestas se llevó a cabo en el mejor ambiente

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

Comenta

Pasadas por agua, pero en un gran ambiente se celebraron las jornadas centrales de las fiestas del barrio de Sasoeta. Aunque la programación arrancó ... el viernes por la tarde y hasta el sábado al mediodía no tuvieron que estar pendientes del tiempo, el resto de actividades programadas, sobre todo el sábado por la tarde y las del domingo por la mañana, tuvieron que adecuarse para evitar la lluvia y algunas, como el toro de fuego o el pintxo-pote se tuvieron que suspender.

