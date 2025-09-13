Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Últimos actos de la Semana Cultural de la Casa de Extremadura

M. C.

LASARTE-ORIA.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

Los socios de la Casa de Extremadura vivirán hoy la última jornada de su intensa Semana Cultural. Pero habrá actos durante todo el día que comenzarán con el concurso de dibujos en la cafetería 2KN, a las 10.30 horas, y después y hasta el mediodía, habrá juegos y talleres infantiles, actuación de Kukuka y de grupos de baile andaluces. A las 14.30 horas, no faltará la tradicional comida popular de cocido extremeño.

Ya por la tarde, concurso de bolos para mayores de 18 años. Finalizará la Semana Cultural con la entrega de premios, fin de fiesta y arriada de bandera en la sede de la Casa de Extremadura Virgen de Guadalupe de Lasarte-Oria.

