Esta semana también hubo carreras el viernes por la mañana. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Este domingo finaliza la temporada de verano de las carreras de caballos en el Hipódromo

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:51

La temporada de verano de las carreras de caballos en el Hipódromo llega este domingo a su fin. Tras entretenidas y apasionantes jornadas, los aficionados al turf y demás vecinos tienen hoy la última oportunidad para ir al Hipódromo, pasear por este lugar tan especial, hacer sus apuestas y disfrutar de la competición de caballos y jockeys.

En esta jornada, que arrancará a las cinco y media de la tarde, se disputarán cinco emocionantes carreras con sus correspondientes premios: Digitalak, para potros y potrancas de dos años, que no hayan ganado (17.30 horas); Copa de España de Amateurs, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante (18.02); EuskadiLowCost, para caballos y yeguas de tres años en adelante (18.34 horas); Ingeniería Prodesa, para caballos y yeguas de tres años en adelante (19.06); 109º Gran Premio de San Sebastián-Irizar, para caballos y yeguas de tres años en adelante (19.38 horas).

