Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Lasarte

Sesión ordinaria del Pleno de diciembre, este jueves

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

El jueves, día 11, tendrá lugar una nueva sesión ordinaria del Pleno. En la cita de diciembre, dentro del orden del día, se dará cuenta de los decretos de alcaldía dictados desde el 10 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Asimismo, se pondrá encima de la mesa la propuesta de designación del Juez de Paz titular y del Juez sustituto del municipio de Lasarte-Oria y la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año. Otro de los temas será la aprobación inicial de la Ordenanza complementaria sobre el cambio de uso de locales comerciales a viviendas. Se tratará la prórroga de la vigencia del plan ESEP y la declaración institucional del Día del Euskera. Habrá ruegos y preguntas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sesión ordinaria del Pleno de diciembre, este jueves