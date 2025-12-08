Sesión ordinaria del Pleno de diciembre, este jueves

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El jueves, día 11, tendrá lugar una nueva sesión ordinaria del Pleno. En la cita de diciembre, dentro del orden del día, se dará cuenta de los decretos de alcaldía dictados desde el 10 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Asimismo, se pondrá encima de la mesa la propuesta de designación del Juez de Paz titular y del Juez sustituto del municipio de Lasarte-Oria y la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año. Otro de los temas será la aprobación inicial de la Ordenanza complementaria sobre el cambio de uso de locales comerciales a viviendas. Se tratará la prórroga de la vigencia del plan ESEP y la declaración institucional del Día del Euskera. Habrá ruegos y preguntas.