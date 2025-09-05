Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Manso participa esta jornada en la III Subida a Dima en la localidad vizcaína de Durango.

Lasarte

El piloto Aitor Manso compite esta jornada en la III Subida a Dima

El lasarteoriatarra acude a la localidad vizcaína de Durango para disputar una de las tres carreras que le quedan para finalizar la temporada

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Nueva competición la que tiene por delante el piloto Aitor Manso este fin de semana. En esta ocasión, el lasarteoriatarra participará en la III ... Subida a Dima, prueba que acoge la localidad vizcaína de Durango. Es una de las citas del calendario de montaña del País Vasco, puntuable tanto para el campeonato guipuzcoano como para el de Euskadi, que se disputará en la carretera BI-2543, que une Ugarana y Otxandiano. Será un recorrido de 7,485 km. La competición de hoy acogerá dos mangas de entrenamientos y dos carreras, que comenzarán a partir de las 13.00 horas. «Estamos con muchas ganas de competir, después de unas largas vacaciones. Me quedan tres carreras para terminar esta temporada y lo que quiero hacer lo mejor posible», aseguró Manso.

