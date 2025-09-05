El piloto Aitor Manso compite esta jornada en la III Subida a Dima

Aitor Manso participa esta jornada en la III Subida a Dima en la localidad vizcaína de Durango.

María Cortés Lasarte-Oria Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 | Actualizado 20:57h.

Nueva competición la que tiene por delante el piloto Aitor Manso este fin de semana. En esta ocasión, el lasarteoriatarra participará en la III ... Subida a Dima, prueba que acoge la localidad vizcaína de Durango. Es una de las citas del calendario de montaña del País Vasco, puntuable tanto para el campeonato guipuzcoano como para el de Euskadi, que se disputará en la carretera BI-2543, que une Ugarana y Otxandiano. Será un recorrido de 7,485 km. La competición de hoy acogerá dos mangas de entrenamientos y dos carreras, que comenzarán a partir de las 13.00 horas. «Estamos con muchas ganas de competir, después de unas largas vacaciones. Me quedan tres carreras para terminar esta temporada y lo que quiero hacer lo mejor posible», aseguró Manso.

En lo que respecta a la última competición del piloto de Lasarte-Oria, Manso participó el pasado mes de julio en la Subida a Alisas. Compitió en la categoría general, haciendo un meritorio quinto puesto, mientras que en la octava categoría se subió a lo alto del pódium. Como destacó el propio Manso, salió fuerte tanto en las sesiones de entrenamiento como en las de carrera y gracias a la marca del último intento se hizo con la victoria de su categoría, con un tiempo de 3.48,190 y la quinta plaza en la general. «La subida fue muy bien. Peleamos con vehículos de categoría superior y ganamos a algunos. Estoy satisfecho con el ritmo del vehículo. Fuimos poco a poco, pero en la última subida hicimos un buen tiempo».

