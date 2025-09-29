La Mendi Festa de LOTME se consolida como un evento lúdico-deportivo a nivel comarcal

Con la resaca del trabajo bien hecho, desde Lasarte-Oria Trail Mendi Elkartea Kirol Kluba valoran «muy positivamente» la sexta edición de su Mendi ... Festa. «Más de 300 personas se inscribieron y participaron este pasado domingo en este evento lúdico-deportivo para disfrutar especialmente de la naturaleza que rodea a Lasarte-Oria y a Buruntzaldea».

Precisamente, desde LOTME han destacado que «casi la mitad de los participantes vinieron de fuera del municipio, consolidando la Mendi Festa como un evento comarcal/provincial. De Lasarte-Oria tomaron parte 128 personas, del resto de Gipuzkoa 175 y de fuera de la provincia, 28».

La jornada, con el buen tiempo de cara, transcurrió en un gran ambiente desde que los madrugadores y animados participantes de la carrera larga partieron para realizar su recorrido de 30 kilómetros a las siete de la mañana. Salieron de la zona de Antonio Mercero para llegar a las cimas de Buruntza, Belkoain, Atxulondo y Andatza. Dos horas después, fue el turno del resto de participantes en la ruta corta. En su caso, para realizar los 15 kilómetros hasta la cima de Andatza se animaron 238 personas, «lo que refleja un perfil más accesible y familiar, aunque sin perder la exigencia que aporta la ruta larga y de la que disfrutan los que la eligen». En esta opción, muchos participaron en familia o grupos, cada uno a su ritmo y disfrutando de esta excursión matinal. Desde LOTME han destacado algunos otros datos relevantes, como que «la participación femenina fue significativa, con 136 mujeres, con respecto a los 192 hombres, aunque todavía minoritaria». Y por otro lado, de las 331 personas que tomaron parte en la Mendi Festa de este pasado domingo, «solo 81 eran federados. La mayoría no lo eran, lo que muestra un perfil más popular y abierto de este evento de Lasarte-Oria».